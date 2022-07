"Si Linda Caicedo estuviera en Argentina la tendrían como la mejor jugadora del mundo"

Linda Caicedo apareció en el momento justo para darle el triunfo a la Selección Colombia sobre Argentina por un marcador de 1-0 y de paso el tiquete a la final de la Copa América femenina. La futbolista, de 17 años, ha descrestado a propios y extraños con su manera de jugar en los terrenos de juego, su potencia, velocidad, enganches y sus anotaciones.

La atacante no para de recibir elogios por sus actuaciones en la 'tricolor', a su corta de edad, muestra desparpajo y muchos le auguran un gran futuro. Este martes en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron con Diego Vásquez, quien vio florecer futbolísticamente a la destacada jugadora en el certamen continental.

¿Cómo fue el primer encuentro con Linda Caicedo?

"Dios pone en el camino a personas y nos dio la oportunidad un día cuando llegó Linda de la mano con su mamá, tenía cinco años. La mamá que destrozaba todo en la casa, que no le gustaba jugar con muñecas y me preguntó si la podría dejar acá, yo quiero que esta niña juegue futbol acá y yo le respondí, que no había ningún inconveniente".



Inició jugando con niños

"Ella empezó jugando con niños, tenía cinco años, había buenos jugadores, Linda siempre tiraba la pelota larga y fue una de las cosas que le ayudó a ella. Al principio los rivales le decía, ¡ay la niña!, pero cuando empezaba hacer goles decían que jugaba muy bien. La tuve hasta los once años, luego empezó su proceso en la selección Valle con 12-13 años, luego a los 14 pasó al América y ahora está en Cali".



Es un orgullo para el país

Vásquez dejó claro un mensaje y es que en Colombia a veces se menosprecia un poco el talento de las futbolistas colombianas. "Si Linda estuviera en Argentina la tendrían como la mejor jugadora del mundo", expresó.

Dio más detalles de su proceso formativo

"Siempre quería entrenar, cuando se ponía a llover, ella se ponía de mal genio, Linda fue tocada por Dios, le gusta salir a la cancha, salir a jugar y divertirse dentro de la cancha".

Su virtudes, su enganche...

"El tema del control es innato de ella, saber cuando sí y cuando no, juega el partido como si lo estuviera viendo desde la tribuna, tiene buena visión periférica. Digo que Leicy (Santos) y (Catalina) Usme la deberían buscar un poco más al espacio, así Colombia marcaba más goles".

¿Cómo le va jugando mejor, la posición?

"Le puede sacar más provecho en mediapunta, hace más diagonales, ella es más potente y explosiva. Le falta más en el cabezazo, pero es como Messi, que no tiene derecha".