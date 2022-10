Valentina, la hija de Frankie Oviedo que suma experiencia en la Selección Colombia Femenina

'Hijo de tigre sale pintado', y así cómo en muchos otros casos, la historia de Valentina Oviedo es una prueba más del popular dicho, pues la hija de Frankie Oviedo, reconocido exfutbolista colombiano, siguió los pasos de su padre y se convirtió en jugadora profesional.

La joven mediocampista de 20 años, que milita en el Tijuana de México, es una de las convocadas por Nelson Abadía para afrontar los partidos preparatorios contra su similar de Paraguay.

Haciendo honor a su apellido, la hija de 'el Flaco' Oviedo, se mostró orgullosa de ser la hija de aquel otrora futbolista que tuvo paso por la Selección Colombia de mayores y quien tuvo una reconocida carrera en el fútbol 'manito'. "Feliz, feliz por aportar este apellido, y estoy intentando llevarlo a lo más alto", expresó la jugadora colombiana.

Y continuó, para los micrófonos de Gol Caracol, "es un orgullo muy grande y también una responsabilidad que voy a cargar toda mi vida. Estoy feliz y orgullosa de ser la hija de 'el Flaco' Oviedo, y de poder heredar toda su calidad y forma de jugar. Estoy muy agradecida con él por todo lo que me ha enseñado".

En otra de sus intervenciones, Valentina Oviedo aclaró cuál es su posición y su pasión dentro del terreno de juego, "desde muy chiquita he sido volante 5, es una posición en la que se necesita tener mucha capacidad defensiva y eso me ha gustado mucho. Y pues también me pego mis escapadas para adelante, porque también me gusta mucho encarar".

Así las cosas, la joven futbolista que está realizando sus primeros 'pinos' como futbolista profesional espera seguir el legado de su padre, y al igual que él, ya se encuentra vistiendo los colores del Tijuana de México, mismo equipo por el que el 'Flaco' ya pasó, pero en esa ocasión como formador del equipo masculino, y entrenador interino del equipo femenino, entre el 2020 y 2021.

Luego de haber sido parte de la Selección Colombia femenina Sub-20, para el Suramericano de la categoría que se disputó en Argentina, en el 2020. La nacida en México, pero criada en Cali, recibió el llamado a la 'tricolor' de mayores para afrontar los partidos preparatorios.

Tras la victoria por la mínima diferencia, del sábado, con gol de Ivonne Chacón, la '18' tendrá una nueva oportunidad este martes, cuando vuelvan a enfrentar al combinado 'guaraní', en el segundo partido preparatorio con miras al Mundial del 2023, que se disputará del 20 de julio al 20 de agosto, en Australia y Nueva Zelanda.