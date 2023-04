Vea el segundo gol de Eugénie Le Sommer en Selección Colombia femenina vs. Francia, en preparatorio

Francia cambió el chip para el segundo tiempo, aceleró un poco y encontró los goles rápidamente. Y es que, en menos de 15 minutos, dieron vuelta al marcador. Estaban 0-2 abajo y con carácter, jerarquía y buen fútbol, revirtieron la situación, de la mano del segundo gol de Eugénie Le Sommer, que fue una de las grandes figuras del combinado 'galo'.

Se jugaba el 59', cuando Estelle Cascarino desbordó por la banda derecha, fue dejando en la camino a varias de sus rivales y, al levantar la cabeza, vio que su compañera estaba en el área, aguardando por el balón. Envió el centro, con precisión, y en las alturas ganó la número '9' del cuadro francés para el 2-3 parcial, venciendo a la arquera Catalina Pérez.

Colombia vs Francia femenino, en duelo de fogueo. Twitter @equipedefranceF

Baldado de agua fría para las dirigidas por Nelson Abadía, quienes no solo no lograron mantener la ventaja, sino que, en su momento, se los dieron vuelta, cuando parecían exponer un buen juego en el terreno de juego. Desde ahí, no lograron levantar cabeza, la pasaron mal y terminaron cayendo goleadas 2-5, en partido preparatorio.