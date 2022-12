Yoreli Rincón: “Abadía sabe que sí hay vetos, era el asistente cuando vetaron a Daniela Montoya”

Con voz entrecortada, la jugadora del Junior de Barranquilla rompió el silencio y le respondió al entrenador de la Selección Colombia femenina, que participará en Juegos Panamericanos.

La polémica que desató Yoreli Rincón tras no ser convocada por la Selección Colombia para los Juegos Panamericanos Lima 2019 está lejos de cerrarse. Luego de sus declaraciones asegurando que existía un veto en contra suyo, fue el propio seleccionador, Nelson Abadía, el que salió a negar esto.

Palabras que no cayeron nada bien en la jugadora del Junior de Barranquilla; que además no deja de ser protagonista dentro de los terrenos de juego , luego de convertir un gol olímpico en la segunda fecha de la Liga Águila fémina 2019.

“Bueno, esto viene siendo siempre una polémica, porque lo que digan allá o por lo que yo diga. Me ven como la niña conflictiva, pero yo lo que he hecho es pelear por el fútbol femenino y por tener unas condiciones mínimas. No nos comparamos con los hombres, pero lo que queremos es que nos traten como jugadoras profesionales”, aseguró de entrada Rincón a Carlos Toncel, periodista de Noticias Caracol y Gol Caracol.

Yoreli Rincón no se quedó callada y habló sin tapujos sobre su ausencia en la Selección Colombia femenina “Llevo once años en la Selección, siempre lo he hecho con ímpetu, he sido campeona en Europa, campeona en Brasil, campeona en Colombia, campeona continental y a una Selección deben ir las de mejor rendimiento. Aprovecho la oportunidad para decir que por haber peleado por el premio de Copa Libertadores que ganamos con Huila, me quitaron la Selección", prosiguió.

Por eso, para la futbolista de 25 años, en el combinado nacional sí existe un veto en contra de ella. Contrario a lo dicho por el cuerpo técnico que este martes emprende su viaje a territorio peruano.

“No soy nadie para juzgar o determinar más cosas. Soy una jugadora más, pero él (Nelson Abadía) era asistente en los Juegos Olímpicos de 2016 cuando vetaron a Daniela Montoya. Ya hubo antecedentes, eso es lo que digo", concluyó.