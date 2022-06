Yoreli Rincón: "Siempre hay ilusión de jugar en Selección Colombia, sé que no estoy por algo extra"

"La ilusión de vestir la camiseta de la Selección Colombia siempre va a existir, a cualquier jugador o jugadora que le preguntes eso, te lo va a decir. Vestir la camiseta de la Selección siempre va a ser algo único; yo duré con mi talento 12 años allí, jugué 4 mundiales, Juegos Olímpicos, Copas América, Estoy segura de que es por razones extras que no estoy allí, pero sé que hay muchas jugadoras de un talento impresionante". Esas son palabras de Yoreli Rincón, quien atendió a los periodistas en Bogotá y se refirió a las ausencias de las convocatorias del seleccionado de mayores, que participará en la Copa América femenina de Colombia 2022, que se realizará entre el 8 y el 30 de julio próximo.

La volante santandereana, que viene de tener continuidad en Sampdoria, de Italia, agregó que "ya la Copa América es en un mes, por lo cual no es momento de cuestionar a quienes están y quienes no están. La Copa América es en nuestro país y casi que tenemos la obligación de clasificar al Mundial, lo más importante en este momento es que tengan el apoyo".

Rincón, de 28 años, se mostró con cierta resignación por no poder defender los colores patrios y más cuando se vienen competencias importantes en el ambiente internacional.

"Si le hablas a alguien se dice que el veto no existe, es tema futbolístico. Yo solo me dejo guiar por el tema futbolístico, que si no estoy ahí en la Selección es por un tema futbolístico, de lo que hago o no hago en la cancha", explicó con claridad.

Incluso la santandereana también tomó una decisión personal, mientras que viene desarrollando su carrera más allá de nuestras fronteras. "Sinceramente yo hablo muy poco, precisamente yo tomé un escudo para cubrirme de tantos comentarios, tantas menciones, tanta menciones que en un principio me hacían daño. Me alejé de compañeras, de personas, absolutamente de todo del tema del fútbol femenino aquí en Colombia".