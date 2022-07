Yoreli Rincón y un "sabor amargo" por no estar convocada para la Copa América Femenina 2022

Yoreli Rincón fue una de las jugadoras que se quedó por fuera de la convocatoria de la Selección Colombia Femenina para lo que será la Copa América 2022, que se jugará en nuestro país, entre el 8 y 30 de julio, en Cali, Bucaramanga y Armenia, ciudades que recibirán los distintos compromisos de las selecciones adscritas a la Conmebol.

Justamente, al no ser llamada por el entrenador Nelson Abadía, la jugadora de la Sampdoria, de Italia, y de amplia experiencia internacional se expresó en redes, algo que no es muy común en ella. "Poco me expreso sobre las selecciones, pero hoy lo amerita", comentó de entrada la futbolista.

En sus palabras, Yoreli Rincón recordó lo que fueron sus inicios vistiendo la 'tricolor', en donde no se tenía mucha experiencia en esta categoría, pero que con mucha entrega, sacrificio y buenas actuaciones se consiguieron logros importantes para la época, donde el fútbol femenino empezaba a darse a conocer en nuestra tierra.

"2008 fue el primer sudamericano el cual pudimos alzar esa valiosa copa, niñas y jóvenes sin experiencia, pero con muchos sueños que era romper paradigmas para nuestro fútbol femenino colombiano", añadió la delantera.

Además, dejó saber todo lo que siente por no poder defender la camiseta colombiana en un torneo tan importante como lo es la Copa América en nuestro país, un sueño que siempre tuvo desde su infancia la volante ofensiva y quien supo liderar a la selección nacional durante un buen tiempo.

"El conseguir por primera vez un cupo a un Mundial, a unos Juegos Olímpicos y por supuesto seguir levantando copas, disfruté al máximo los 10 años que pude vestir la camiseta, pero me quedó un sabor amargo. Todo lo que soñaba o imaginaba de chiquita lo cumplí, menos 1: Jugar un campeonato de mayores en nuestro país se hizo imposible", concluyó en su publicación.