Fernando Álvez: "Contra Colombia, Uruguay tendrá de nuevo a Cavani y Suárez y eso es importante"

Colombia recibirá a Uruguay, este jueves, en el marco de la undécima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas y en GolCaracol.com decidimos contactar al mundialista con los 'charrúas' en Italia 90', Fernando Álvez.

Entre otros torneos internacionales, Álvez estuvo presente en la Copa América Brasil 1989, donde fue subcampeón, Copa América Chile 1991 y la Copa América Uruguay 1995, que se quedó en su país.

Además, estuvo en los mundiales México 1986 e Italia 1990, representando de gran manera a toda su nación. El torneo uruguayo lo ganó en cinco ocasiones, todas con Peñarol, y la Liga colombiana con Junior de Barranquilla, 1993.

"Antes que nada, Uruguay tiene que pensar en la pequeña diferencia que lleva en la tabla de posiciones. Si bien es imprescindible lograr los tres puntos como local, este partido con Colombia será una final, porque es contra los quintos y partirá la tabla y tomará oxígeno para enfrentar a Brasil y Argentina", expresó de entrada en la entrevista.

¿Qué debe hacer Uruguay para derrotar a Colombia?

"Tiene que hacer un partido inteligente y cuidar la parte defensiva, de ahí se trata el buen resultado que pueda sacar Uruguay, que Colombia no los sorprenda en los contragolpes, desgastarlos. Es posible que jueguen Cavani y Suárez juntos de nuevo y eso será importante".

¿Cómo se imagina que será este compromiso?

"Será un partido difícil, de ajedrez, con dos entrenadores que se conocen mucho y que desde hace muchísimos años están en el 'concierto' internacional".

¿En Uruguay cómo analizan a los delanteros colombianos?

"Me enteré que Borja no podrá venir, nosotros no vamos a dejar de lado a jugadores como Falcao y Zapata. Uruguay, cada tanto saca un buen resultado contra Colombia, pero también pasa al revés como pasó en el Mundial y varias veces en Barranquilla. Una jugada o un error puede cambiar el rumbo de un partido, pero ambas selecciones irán al Mundial".

¿Por qué a Colombia le cuesta ganar en Uruguay?

"Son rachas, Uruguay ha tenido muchos sinsabores jugando contra Colombia, en Barranquilla más de una vez nos golearon, pero también hemos ganado. Nunca se sabe para dónde va a caer la moneda del éxito, Uruguay tiene jugadores jóvenes y eso es importante".

Usted fue guardameta, ¿Qué puede decir de David Ospina?

"Su trayectoria avala todo, no es un arquero que tenga un partido bueno y otro malo, brinda permanentemente sensación de seguridad y eso es lo más importante para todos en el equipo. Los entrenadores buscan eso, que haya regularidad, que no tengan el error a 'flor de piel', para mí eso es David Ospina".