Fernando Uribe: "Estoy contento por mi regreso a la Selección Colombia, es algo especial para mí"

Fernando Uribe volvió a ser convocado a la Selección Colombia y hará parte del grupo de jugadores de la Liga colombiana que trabajará bajo las órdenes de Reinaldo Rueda, entre el 9 y 12 de agosto.

Sobre esto, habló el atacante de Millonarios, en charla con 'ESPN', en la noche de este viernes y previo al clásico contra Santa Fe, del próximo sábado.

"Estoy contento porque, después de 11 años, vuelvo a selección y también por el presente en Millonarios, esto es algo especial y lindo para mí", indicó de entrada.

En esta convocatoria, el entrenador vallecaucano llamó a varios jugadores que están acostumbrados a jugar en la altura, como Bogotá y Pasto.

"Por el buen desempeño del torneo anterior y haber comenzado igual en este, estoy adaptado a la altura, esto por el tema de la posible convocatoria para jugar en La Paz, la parte física será importante", agregó.

Publicidad

Uno de los puntos importantes para Uribe Hincapié, durante su estancia en el cuadro 'embajador', ha sido Alberto Gamero, tal como lo expresó el delantero.

"La relación que hemos creado es muy bonita, me ayudó mucho en mi regreso a Colombia, cuando vio la convocatoria me llamó y me felicitó y aproveché para darle las gracias por todo lo que me ha brindado en Millonarios, me ha sabido llevar", añadió.

Sobre su vuelta a Millonarios, reveló: "Tenía ganas personales de regresar a Millonarios, siempre lo dije, gracias a la vida pude cumplir esa palabra. Todos cedimos un poco en cuanto a números, ese era mi deseo y se dio".

El jugador fue cuestionado por los distintos clubes en los que ha militado durante toda su carrera, sin embargo, expresó el por qué del constante cambio de equipos.

"He tenido la oportunidad de estar en grandes equipos, no creo que hayan sido muchos, pero eso es normal, así se mueve el fútbol, es la profesión", insistió.

Publicidad

El próximo rival en el torneo local será Santa Fe, al 'expreso rojo' lo analizó a detalle en la extensa charla que tuvo el jugador.

"Un clásico es diferente, se vive así en la semana. No importa en la condición que llega el rival, se juega todo, el honor y el orgullo, el ego como futbolistas, será un juego disputado, haremos todo lo posible para seguir en la cima del campeonato", finalizó el atacante.