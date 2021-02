Francisco Maturana: "La Selección Colombia tiene algo diferente cuando está James Rodríguez"

Francisco Maturana elogió este viernes en la noche a James Rodríguez y dijo que la Selección Colombia tiene "algo diferente" cuando juega el mediocampista del Everton , de Inglaterra.

"James Rodríguez es una persona que admiro, respeto y le tengo aprecio porque hace quedar bien al país", aseguró Maturana, en diálogo con la cadena deportiva 'Espn'.

"Es joven y debe tener la gente que lo oriente, porque todos necesitamos a alguien que nos haga 'alineación y balanceo'. Ojalá lo podamos disfrutar mucho tiempo. Ese equipo (Colombia) tiene algo diferente con James", agregó el exentrenador de la 'tricolor'.

La presencia de Rodríguez Rubio aún está en duda, debido a que el Reino Unido les exige a las personas que llegan a su territorio una cuarentena de 10 días, por lo que los clubes de la Premier League no prestarían a sus jugadores para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas , en marzo.

De otra parte, 'Pacho' expresó que espera que el combinado nacional, ahora bajo la dirección del vallecaucano Reinaldo Rueda, pueda enderezar el rumbo y consiga su clasificación al Mundial de Catar 2022.

"Espero que sí, porque la invitación es a que pensemos positivo. Si pensamos que no podemos, no vamos a poder. Pensemos lo mejor, no cuesta nada", aseguró el nacido en Quibdó, Chocó.

Por último, Francisco Maturana reflexionó sobre el momento del fútbol colombiano a nivel de clubes e indicó que se necesita un ejercicio de humildad para entender en dónde estamos.

"En el fútbol son los resultados los que te ubican y a nivel internacional es evidente que no estamos en un gran escenario. Necesitamos un ejercicio de humildad para entender en dónde estamos. Hay equipos que, por infraestructura y peso específico, tienen que pensar en la Copa Libertadores", finalizó.