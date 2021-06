Frank Fabra: "Nuestra cabeza debe estar únicamente en llegar a la final y ganar la Copa América"

Frank Fabra, uno de los últimos convocados de la Selección Colombia para la Copa América, compareció ante la prensa luego de que la 'tricolor' culminara su participación en la fase de grupos, tras conseguir una victoria frente a Ecuador, un empate frente a Venezuela y dos derrotas contra Brasil y Perú.

El lateral de Boca Juniors, se mostró mentalizado en lo que serán los cuartos de final, y todo lo que viene para poder llegar a la final y levantar el título del certamen de selecciones más antiguo del mundo.

Su llamado

"Los primeros días que llegué fueron importantes porque hice grandes trabajos con el preparador físico para ponerme a punto. Luego de unos días de trabajo intensos, ya me siento bien para que el 'profe' pueda contar conmigo".

Oportunidad de jugar

Publicidad

"Estoy a la espera de lo que el 'profe' decida, yo hago parte de la lista de jugadores que está a disposición, me toque jugar o no, voy a estar haciendo mucha fuerza a mis compañeros y por la Selección. Lo fundamental es cumplir los objetivos trazados".

Rival de cuartos de final

"Más allá de cual sea el rival tenemos que estar preparados así como lo estuvimos en los partidos anteriores. Nuestra cabeza debe estar únicamente en llegar a la final y ganar la Copa América. Sabemos que hay grandes rivales que proponen y lo vimos en los partidos de ayer".

Ausencia de laterales en la convocatoria

"Quizá el 'profe' elaboró una lista pensando en cada partido que iba a tener. Hay muy buenos laterales izquierdos en el fútbol colombiano, no son escasos como se dice, yo he visto muchos. Era lo que el 'profe' tenía planeado para la Eliminatoria y la Copa. Algunos partidos te piden una cosa y el partido contra Brasil pedía un jugador como Tesillo, quien lo hizo muy bien".

Publicidad

Trabajo con Reinaldo Rueda

"El 'profe' es un técnico que le gusta mucho la pelota, jugar, y tener salidas claras, por esa razón me sentí identificado. Hago los mismos trabajos, los hacemos todos en la línea de cuatro y los sustitutos también, sabemos que todos tenemos la misma responsabilidad, cuando nos toque vamos a responder de la misma forma que han respondido los titulares".

Partido contra Brasil

"Esto es nivel de selecciones, cada una tiene sus puntos fuertes y débiles, pero competir va a ser duro. La gente pretendía que nos iba a golear y les costó, con jugadores de todo el mundo y de jerarquía no fue tan fácil como creían. Ahora empiezan los cuartos de final y ningún equipo te va a regalar nada".

Rumores sobre sus fallas en defensa

Publicidad

"Cuando te va bien, como me pasaba en Boca Juniors, decían que ya había cambiado y mejorado la marca. Pero cuando pasa que en un partido hacen un gol por tu culpa te dicen que solo sirves para atacar. Por esa razón no me dejo guiar por esas cosas".

Su aporte a la Selección Colombia

"Creemos que cada uno tiene sus habilidades, sus fortalezas y debilidades, para nadie es un secreto que me gusta atacar, apoyar en la salida y estar con la pelota al pie. Creo que eso es lo que puede ganar la Selección conmigo, sin demeritar lo que ha hecho Tesillo, cada jugador te da una cosa".

Deseos de ser campeón

"Ya somos dos, yo también quiero ser campeón, y al igual que yo todo el equipo. Desde que llegué se dice que vamos por el título, no nos consideramos favoritos pero tenemos jugadores para poder llegar a la final y luchar por ese título. Nosotros como pueblo colombiano vamos a estar dando todo".