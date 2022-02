Franky Oviedo: “La Selección Colombia debe jugar con inteligencia, y necesita el apoyo de todos”

La Selección Colombia tiene un juego clave, este martes, contra Argentina, por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas. En el estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba, desde las 6:30 p.m. rodará la pelota y la ‘tricolor’ necesita el apoyo de todos, así sea a la distancia, tal y como lo dice a GolCaracol.com, Franky Oviedo.

El exfutbolista vallecaucano, con paso por clubes como América de Cali, Quindío y Chicó, en nuestro país, y en el exterior en Puebla, Pachuca, América, y Necaxa, en México, atendió a este portal para hablar de la actualidad de la ‘tricolor’.

Además, Oviedo, quien tuvo paso por Selección Colombia, recordó el gol que le marcó a Argentina, por Eliminatorias Sudamericanas, en El Campín, el 29 de junio 2000.

¿Qué opinión tiene de la actualidad de la Selección Colombia?

“La Selección está en un momento complicado, creo que está como esas ollas a presión, y como que tienes que levantarle el ‘pitico’ para que empiece a salir ese aire, así está la Selección. Lo que menos podemos hacer es echarle más leña al fuego, si sabemos que la selección viene de muchos empates, que de local no ha podido hacerlo valer, pero ninguno de ellos llega pensando que no va a lograr el resultado. Se generaron muchas opciones contra Perú, el arquero sacó muchas, faltó puntería, y en un contragolpe y defendiendo nosotros más nos hicieron el gol. Colombia debe tener la fe intacta y confiar en el cuerpo técnico y jugadores, porque ellos necesitan el apoyo de todos, no solo de su familia”.

¿Hay ansiedad por la falta de gol?

“Te voy a poner el caso de Radamel Falcao y los pocos goles hizo en Turquía y llegó a España he hizo rápido goles hasta al Barcelona y Real Madrid, no se trata de trabajo porque ellos lo entrenan. Ya en el partido pasa eso, los equipos tienen esos momentos, esperemos que Dios mediante por el bien del país y el cupo al Mundial contra Argentina se abra esa portería, pero lo más importante es tener un respaldo a la Selección, nadie dice que no se enojen, que critiquen, pero ya pasar a agredir a un técnico, el técnico no juega, él tiene mando, pero agredir, tirarle cosas, creo que no es la manera de apoyar. La hinchada debe estar en los momentos difíciles”.

¿Dónde cree que estará el punto clave del partido?

“Perú fue a jugar a tres cuartos de cancha, con un solo delantero, tapando líneas de pase, jugando con el desespero de Colombia, de la afición, nunca perdieron el orden y esperando el momento oportuno para aprovechar el error del rival. Nosotros debemos jugar ese partido con inteligencia, no regalar espacios, a pesar de que Argentina tiene muchas bajas es un rival con experiencia, que contará con su gente, que está clasificada al Mundial, ellos jugarán relajado, pero Colombia debe hacerlo igual”.

Usted le hizo gol a Argentina, por Eliminatorias, ¿qué recuerda de esa anotación?

“Ese fue un partido que jugamos en Bogotá, Argentina tenía una gran orquesta, tromba, empezamos perdiendo, yo empate luego con un tiro cruzado de falta, y luego en el segundo tiempo nos hacen dos goles más y perdemos 3-1. Cada partido es una historia diferente, así lo juegues a la misma hora, en el mismo lugar, con los mismos jugadores. Espero que Colombia logré ese resultado en Argentina, no por callar bocas, es para que sigan vivas las ilusiones de mantener esa oportunidad de mínimo el repechaje”.

Un mensaje a todos en la Selección Colombia…

“Detrás de sus televisores, radio, celular, donde quiera que lo vean, hay que apoyar, emocionalmente, espiritualmente, o en las mismas redes, esperemos que la Selección consiga ese gran resultado, ahorita lo que más necesitan todos los jugadores es el apoyo total, a nadie le gusta perder, no vamos a alabar cuando se pierde, pero la entrega siempre ha existido de los jugadores, que no se han dado es verdad, pero hoy más que nunca la Selección, cuerpo técnico necesita el apoyo para poder juntos lograr ese boleto a Catar o seguir con vida, para un cupo directo o repechaje”.