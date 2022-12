Con claridad y sinceridad al máximo, Freddy Rincón, histórico del balompié de nuestro país, atendió una entrevista con el diario 'La Tercera', de Chile, en la que trató los temas relacionados con la situación social y de protestas en Colombia, de la Selección que dirige ahora Reinaldo Rueda y hasta de la Copa América 2021.

"La situación está un poco complicada, estamos intentando sobrevivir. Ha habido manifestaciones, hay un descontento de todo el pueblo colombiano, en general, una insatisfacción por todo lo que está haciendo el gobierno", dijo el nacido en Buenaventura y de amplia carrera en clubes como Santa Fe, América, Real Madrid, Nápoles, Palmeiras y Corinthians, entre otros.

Acá los temas tratados por Rincón:

*La Copa América 2021

"Ellos tienen que cuidar el negocio. La Conmebol tiene un interés propio en las competencias y respecto a eso no hay nada que hacer. Para ellos tampoco ha sido el tema de la emergencia sanitaria".

*Colombia y la Eliminatoria

"No se ha visto nada del nuevo proceso. El entrenador no ha podido juntar a sus jugadores y eso nos deja en una incertidumbre sobre lo que viene. Nos preocupa como futbolistas e hinchas del fútbol. No vemos a Colombia en un buen momento, las eliminatorias están muy complicadas para nosotros".

*Reinaldo Rueda

"Rueda tiene la capacidad para sacar esto adelante, pero hay que juntar a los jugadores. Tenemos individualidades importantes, hay buenos jugadores en las ligas más importantes del mundo, pero no ve un grupo".

Para la Selección Colombia se vienen los partidos frente a Perú, el 3 de junio en Lima, y contra Argentina, el 8 de junio en Barranquilla. Estos dos compromisos son válidos por la séptima y octava fecha de la Eliminatoria Sudamericana y se podrán ver EN VIVO por Gol Caracol y www.golcaracol.com.