"Futbolísticamente, la Selección Colombia me preocupa; la clave está en ganar de local"

Las Eliminatorias Sudamericanas están llegando a su fin. Cada vez falta menos para conocer a quiénes irán al Mundial de Catar 2022. Razón por la que la Selección Colombia, actualmente en la quinta posición, no puede ceder más terreno. Y es que un nuevo tropiezo, complicaría el panorama.

Para analizar las probabilidades del equipo dirigido por Reinaldo Rueda, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , hablaron con Hernando Arias, preparador físico del Deportivo Cali, quien no pierde la esperanza, más allá de que hay algunos detalles que no terminan de convencerlo.

"En las cuentas de Colombia hay déficit de un punto. Contra Brasil era normal perder, así como también lo era caer frente a Uruguay, pero sí ganarle a Ecuador. Eso nos da la posibilidad que ganando los tres que quedan como local, el pronóstico se puede mantener para bien", expresó.

Paraguay, Perú y Bolivia son los juegos que restan en el estadio Metropolitano, de Barranquilla. Allí, "hay que ganar, ya que de eso dependemos. Lo de Chile es complicado porque el calendario es complejo porque les queda Ecuador, Argentina y Uruguay, en casa, y visita a Bolivia. Colombia, mínimo, disputa el repechaje", añadió.

"Colombia ha perdido puntos de local y eso lo pone a dudar a uno. Eso genera un poco de incertidumbre. Pasada la fecha de anoche, la tendencia es que Brasil será primera, Argentina pasará segunda y Colombia podría ser tercera. Ecuador tiene unos partidos difíciles", dijo.

Para finalizar, fue claro al sentenciar que "futbolísticamente, Colombia me preocupa y, en especial, como local. La clave está en levantar porque hat jugadores. Lo más preocupante es la zona de creación porque no hay. Hay algunos que son buenos, pero no están en su mejor momento y es el caso de James Rodríguez."