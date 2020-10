Gabriel Fuentes: "No esperaba este llamado, quedé sorprendido y con la sonrisa marcada"

Gabriel Fuentes fue convocado a última hora por el entrenador Carlos Queiroz para la Selección Colombia de cara al inicio de la eliminatoria sudamericana. La sorpresa no solo fue para toda la hinchada de la 'tricolor' sino para él, que a pesar del buen trabajo que ha hecho en Junior, no se esperaba este llamado y mucho menos a último minuto.

“Estoy feliz y contento por este llamado, no lo esperaba y creo que cuando lo sorprenden a uno de esa manera es bonito y se le queda la sonrisa marcada. Respecto a Barranquilla, ese ambiente que se vive con la gente en el estadio es bonito pero estamos viviendo un momento en el que nosotros como jugadores debemos saber que es algo atípico y acomodarnos a eso. Obvio que nos gustaría tener estadio lleno, pero como profesionales debemos adaptarnos y hacer las cosas de la mejor manera”, dijo el lateral izquierdo en rueda de prensa previa al partido contra Venezuela.

“Yo creo que todo es de un proceso, he venido haciendo las cosas bien, resiliente ante todo y con ganas de salir adelante. El club y mis compañeros me ayudaron bastante a siempre seguir a adelante. Los títulos van haciendo ‘mella’ para que llamados como este se den”, declaró el jugador destacando los logros del Junior.

Fuentes sabe que su experiencia en las categorías juveniles de la Selección, le ayudaron también a recibir este inesperado llamado, pero confía en su talento para poder aportarle al grupo en el siguiente partido contra Venezuela, rival al que catalogó como 'clásico' para Colombia.

“Estaba dormido, me levantó la llamada. Cuando te despiertan de esa manera es bonito, porque es un sueño el que estoy viviendo y el cual quiero disfrutar. Sabemos que Venezuela siempre viene a tratar de llevarse los tres puntos, lo he vivido en las selecciones menores pero a este nivel exige mucho más. Yo diría que es un clásico y es bonito jugarlo porque ellos son bastante aguerridos a la hora de jugar”.

Es la primera vez que Gabriel Fuentes integra el combinado mayor del equipo nacional, sin embargo, es motivo de orgullo que esta oportunidad le llegue para un partido de eliminatoria y confía en sus capacidades para poder tener minutos en esta jornada y para seguir recibiendo la confianza de Carlos Queiroz para las convocatorias venideras.

“El grupo se siente bien. Estamos motivados, estamos en la Selección y creo que no hay mejor razón que esa para sentirnos de la mejor manera, salir a la cancha y lograr los objetivos. Eso es lo más influyente entre nosotros. Desde mi posición, le podré aportar todo lo que he aprendido estos años. La forma de atacar y defender y debo adaptarme a la posición en la que el equipo me necesite”.

“Todo en este momento es ganancia y se siente bien compartir grupo con estas personas que le enseñan a uno. Esto, más allá de todo, es un proceso que hay que seguir con calma, humildad y paciencia pero con muchas ganas y motivación, para que cada paso que dé sea fructífero. En adelante, debo tratar de dar lo mejor para seguir siendo convocado y estar con la Selección bastante tiempo”, concluyó el futbolista samario.