Gabriela Rodríguez clasificó a dos Mundiales: con la Selección Colombia femenina Sub-17 y Sub-20

Las categorías menores de la Selección Colombia femenina tiene grandes jugadoras. Jóvenes futbolistas, quienes, pese a su corta edad, tiene una amplia trayectoria, como es el caso de Gabriela Rodríguez, que hizo historia por partida de doble.

"Siento mucho orgullo. Obviamente, agradecida con las personas que me rodean porque gracias a ellas, al trabajo y a Dios, he podido ir consiguiendo todo lo que me había planteado en mi carrera", afirmó en entrevista con 'Noticias Caracol'.

Y es que Gabriela Rodríguez, con tan solo 16 años de edad, ya tiene un subtítulo en la Liga femenina del fútbol colombiano, con América de Cali, otro de Copa Libertadores, y los segundos lugares en los Sudamericanos Sub-17 y Sub-20.

"El nivel del torneo fue muy exigente, completamente diferente al de la Sub-17, entonces ayudó que muchas ya habíamos estado en fútbol profesional y dio un empujón importante para conseguir los anhelados objetivos", añadió.

Pero no se conformará con ello. La delantera sueña con llegar a la mayores para la Copa América, a mitad de año y que se realizará en nuestro país. "Si el profesor me da la oportunidad, no voy a desaprovecharla", sentenció la jugadora.

Por ahora, regresará al conjunto 'escarlata', que marcha tercero en la Liga y sueña con el título local, logro que sueña con alcanzar en su corta vida, pero de amplia trayectoria en el fútbol femenino, en el que ya escribe sus páginas doradas.

Recordemos que el Mundial Sub-17 se llevará a cabo en India, mientras que la cita orbital de la categoría Sub-20 en Costa Rica.

