Gerardo Bedoya: “José Pékerman no va a querer perder contra Colombia, va ser un partido complicado”

La Selección Colombia visitará a Venezuela en el marco de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022. Buscará obtener un cupo al repechaje y para eso deberá ganar y esperar lo que suceda en Lima con Perú y Paraguay. Así mismo dependiendo el panorama, también pueda estar pendiente en Santiago con Chile y Uruguay.

Para analizar lo que será este partido, en GolCaracol.com hablamos con Gerardo Bedoya, exjugador de la ‘tricolor’ y campeón de la Copa América en el 2001. Esto fue lo que nos comentó acerca del equipo dirigido por Reinaldo Rueda.

“Yo creo que nosotros cuando pasamos a no depender de lo que tenemos que hacer, las cosas se ponen más complicadas”, inició el antioqueño.

¿Cómo ve el panorama de la Selección Colombia en su visita a Venezuela?

“Complejo. Venezuela ve a Colombia como el gran clásico de ellos, entonces se torna difícil. Tienen a José Pékerman que no va a querer perder contra nosotros, pero con nuestro equipo y jugadores, lo que mostrado esta semana creo que el partido se puede ganar, lo que veo complicado es clasificar ya que no depende de nosotros”.

¿Colombia debe salir a atacar o debe tener paciencia y esperar?

“Debe partir de un orden táctico, lógicamente debe ir a ganar pero sin abrirse desde el principio. Ya será el planteamiento del entrenador Reinaldo Rueda si sale a presionar desde el principio o decide esperar, lo que sí le digo es que Colombia debe salir a buscar el partido y que no nos suceda lo que nos pasó con Argentina donde simplemente nos refugiamos y tratamos de que ellos tuvieran un error para nosotros poder concretar. Uno siempre debe de ser protagonista imponiendo su ritmo y su estilo”.

En este tipo de situaciones, ¿Es conveniente que el equipo esté enterado de cómo van Perú vs. Paraguay y Chile vs. Uruguay?

“Uno debe jugar su partido, pero por la experiencia que tengo es inevitable que no sepas lo que está pasando en otros partidos. En algún momento estas haciendo las cosas bien y siempre vas a preguntar como va el otro, a veces también el mismo público celebra algunos goles, entonces es difícil no saber lo ajeno y uno siempre sabe cómo van los otros resultados”.

"El técnico trata de aislar a uno de esa información, pero por ejemplo cuando en el 2001 le estábamos ganando 4-0 a Paraguay, constantemente estábamos preguntando cuando iba Argentina y Uruguay. Algún jugador te va a preguntar siempre o por algún lado se sabe la verdad".

¿Que pasó para que esta Selección Colombia haya llegado a la última fecha de esta manera y no clasificado?

"No sé. En los planteamientos vimos que nos faltó gol pero era un equipo muy táctico. Me gustaría ver a Colombia ordenado y que por la calidad de los jugadores fuera más ofensivo sin tenerle miedo de enfrentar a ningún equipo".

¿Puede pasar que por una mala fortuna no se marque en 7 partidos?

"No, lo goles no se hacen y con este equipo vimos que con Bolivia jugó más suelto y se llegó al gol, no sé si fuimos tímidos en varios partidos y por ejemplo contra Perú, Colombia fue superior, no hacía los goles pero hasta el último minuto debió seguir con el orden táctico y lo digo porque me ha pasado y es muy difícil ganar así un compromiso".

"Lo hablo también por Yerry Mina que fue desordenadamente a buscar un gol y en un contragolpe llegó colgado y terminamos perdiendo 1-0 y ese punto nos podía ayudar. Es eso, no se puede perder la convicción y por eso pienso que las cosas no se hicieron bien y por eso estamos hoy fuera del mundial".

¿Qué pálpito tiene para el partido contra Venezuela?

"El pálpito es positivo, si Colombia muestra lo que mostró frente a Bolivia con los jugadores sueltos en la cancha, indudablemente que va a pelear el partido y lo van ganar si no están aferrados a lo táctico".

Un mensaje para los colombianos

"Que tengamos fe, yo creo que podemos creer en muchas cosas que se vuelven verdaderas y espero que nos dé esa posibilidad de ir a un mundial y disfrutarlo porque todos somos hinchas de la Selección".

Por: Juan Camilo Noreña

Especial para GolCaracol.com