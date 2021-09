Gerardo Bedoya: “La Selección Colombia tiene para ser más protagonista, pero no la veo mal”

El Metropolitano de Barranquilla recibirá nuevamente a la Selección Colombia y lo hará para medirse a un rival siempre complicado como es Chile. Y las opiniones siguen llegando sobre la importancia de este encuentro, en esta ocasión fue Gerardo Bedoya .

El antioqueño atendió a GolCaracol.com y se refirió a la actualidad de la ‘tricolor’, habló de Reinaldo Rueda y de lo importante que es conseguir victorias de locales.

Bedoya Múnera disputó 48 partidos con la Selección Colombia, y en su palmarés quedó la Copa América del 2001 conseguida por nuestro combinado patrio.

¿Cómo ve esta Selección Colombia?

“No la veo mal, veo muchas críticas, que pudimos haber ganado, capaz que sí, que Colombia con los jugadores que tiene puede soltarse un poco más, ser más protagonistas, pero esperemos con Chile poder cerrar con los tres puntos, porque los dos empates sirven si cerramos con una victoria. Colombia está en el puesto cinco, a dos y tres puntos del cuarto y el tercero. Brasil y Argentina uno los da por hecho que clasificarán al Mundial, hay que tranquilizarnos un poco”.

¿La clave es sacar puntos de visitante y ganar obligatoriamente de local?

“Total, tuve la oportunidad de jugar tres Eliminatorias, el déficit de nosotros fue que sacamos más puntos de visitante que como local. Uno tiene que hacerse fuerte en casa y arañar puntos afuera, pero se debe ganar en casa que es lo único que conviene. No se pueden regalar puntos de local”.

¿Qué piensa del trabajo de Reinaldo Rueda?

“Bien, el profe ha sido aceptado, los mismos jugadores lo han dicho, es importante armar grupo, que te acepten, no es fácil. Ahora con tantas redes sociales hay mucha opinión, yo me colocaba a ver diez o doce programas y son puntos de vistas diferentes, no se ponen de acuerdo, imagínese, Reinaldo Rueda poner de acuerdo a todo el mundo. Hay que dejarlo trabajar y esperar que lleguen los resultados. Estamos en el repechaje en este momento, no estamos alejados, preocupados los que están debajo de nosotros”.

¿Qué análisis hace de este Chile que llega con bajas?

“Difícil, hay que pensar que vamos a jugar contra la mejor Chile, sin importar los jugadores que estén, de ahí parte que Colombia respete a su rival, es el primer paso para pensar en una victoria, tenemos que estar a la altura”.

¿Cómo ve a los jugadores de la línea de volantes, la posición que usted conoce?

“A mí me gusta, Wilmar y Mateus andan en buen momento, Barrios se salió de casillas con Paraguay, gracias a Dios no lo expulsaron, pero lo veo bien, Colombia para mí necesita un creativo, estamos acostumbrados a eso, me gusta personalmente laterales que sean laterales que estén habituados en esa posición, pero también hay que dejarle a Reinaldo ese pensamiento, él es el quien está día a día con los jugadores. Es solo una opinión mía, pero en los volantes de primera línea ahí estamos muy tranquilos”.