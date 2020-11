Gerardo Bedoya: "Yo creo que la Selección Colombia le puede ganar 2-0 a Ecuador"

Este martes, a las 4 de la tarde y con transmisión EN VIVO y en exclusiva por Gol Caracol y www.golcaracol.com , la Selección Colombia jugará frente a Ecuador, en la ciudad de Quito, en partido de la cuarta fecha de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial de Catar 2022.

La Selección Colombia y los tiros libres: una conexión de gol sin señal desde el 2018

El seleccionado colombiano viene de perder 0-3 con Uruguay en Barranquilla y se encuentra en la obligación de recomponer el camino y buscar un resultado positivo en territorio ecuatoriano.

Hace pocos minutos, el programa 'Día a Día', de 'Caracol Televisión', contactó al exfutbolista Gerardo Bedoya para hablar de la Selección de Carlos Queiroz.

"Todos pensamos que Colombia iba a ganar el viernes, pero no fue así. Uruguay hizo un gol temprano, Colombia no se encontró, ellos llevaron a Colombia a hacer el partido que ellos querían. Colombia estuvo desdibujada y esperemos que hoy se pueda ganar, en anteriores oportunidades sacamos buenos resultados y ojalá esta no sea la excepción", dijo 'el General' Bedoya.

Ecuador vs Colombia: el día que Gustavo Alfaro ayudó a Carlos Queiroz, en Bogotá

Publicidad

El antioqueño también se atrevió a dar un pronóstico sobre el compromiso entre ecuatorianos y colombianos. "Creo que podemos ganar un 2-0, con goles de Duván Zapata y de James Rodríguez ".

En cuanto a las variantes que le gustaría que Colombia tuviera, Bedoya comentó que por la lateral derecha su gusto particular es por alinear a Daniel Muñoz y como extremo a Luis Díaz, en la posición que ocupó Luis Fernando Muriel contra los uruguayos.

Atlético Nacional se aferra a los datos que lo dan como favorito contra América de Cali

"Ospina, Muñoz, Murillo, Dávinson Sánchez, Mojica, Barrios, Lerma, Cuadrado, James Rodríguez, Luis Díaz y Zapata", finalizó Gerardo Bedoya con respeto al once titular de su preferencia.