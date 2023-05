Gerardo 'Tata' Martino: "Creo que Néstor Lorenzo lo viene haciendo bien con la Selección Colombia"

Gerardo 'Tata' Martino es un entrenador que sabe bien lo que es dirigir seleccionados nacionales, como quiera que estuvo al frente de Argentina, Paraguay y recientemente de México. Por eso su voz es autorizada para referirse y analizar lo que viene haciendo el argentino Néstor Lorenzo con Colombia.

En charla con 'Más allá del deporte', Martino habló de ese y de otros temas más. "Creo que Néstor Lorenzo lo está haciendo muy bien. También Colombia está en ese proceso de insertar a futbolistas jóvenes que están teniendo un buen pasar, que seguramente lo van a hacer muy competitivo, sobre todo en las eliminatorias, ya ahorita como vienen", expresó inicialmente el técnico argentino.

"Si bien ahorita el número de participantes ahorita para la próxima Copa del Mundo va a crecer, la eliminatoria siempre es muy competitiva y Colombia tiene que estar ahí", agregó Gerardo Martino.

Ya con una trayectoria importante y reconocimiento, el experimentado entrenador también comentó que "en materia de clubes, la verdad es que no me acuerdo. Probablemente en la época en la que estuvo en Paraguay haya tenido alguna posibilidad de ir a Colombia. Pero en estos tiempos, no. En los últimos años, no".

Acá otras declaraciones de Gerardo 'Tata' Martino:

*Posibilidad en Colombia

"Tuve la posibilidad de ser el entrenador de Colombia cuando asumió después José Pékerman. Yo tenía prácticamente el contrato a arreglado. Tenía mi abogado y mi contador en Colombia. Yo tenía que viajar a firmar. Pero en ese momento se dio una situación muy especial, muy particular de Newell's y decidí quedarme. Esa fue la oportunidad en la que estuve más cercana de participar de la Selección Colombia".

Racismo y fútbol

"Yo creo que en Argentina hay cero racismos. Lo que pasa es que en Argentina hay algunos que se hacen los graciosos, los chistosos y hacen cosas que a lo mejor y no entienden que pueda haber consecuencias. Como por ejemplo, lo que pasó Con Hugo Rodallega en cancha de Gimnasia. Pero no lo asocio tanto con un hecho de racismo".

El caso Vinícius

"Ahora lo de España es un poco más preocupante. En el caso de Vinicius, lo viene padeciendo varias temporadas. En su momento le tocó vivirlo a Dani Alves en un partido. Yo lo que creo es que contra España deben tener la posibilidad de y la valentía de tomar el toro por los cuernos y sancionar duramente a aquellas personas y a aquellas instituciones que propiciaron estos hechos lamentables. Yo creo que esto es lo que colmo el límite".