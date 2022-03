¿Germán Ezequiel Cano, en la Selección Colombia? Ojo a lo que dijo el delantero sobre la posibilidad

Germán Ezequiel Cano es uno de los delanteros más recordados de nuestro fútbol; tras su paso por Deportivo Independiente Medellín, el atacante se convirtió en uno de los artilleros con más goles en el fútbol profesional colombiano.

Su rendimiento fue tan destacado que parte del público, en general, lo pidió para la Selección Colombia, postulándose como una fuerte carta en el ataque de la 'tricolor'.

Tras ello, en palabras ofrecidas a 'ESPN Argentina', el exMedellín reconoció que hizo los trámites necesarios para obtener la nacionalidad colombiana, la cual no pudo concretar tras su salida al fútbol de Brasil: "No se pudo dar porque tenía que estar dos años enteros para poder nacionalizarme, duré año y medio, y llegó la oferta del Vasco (Da Gama) la cual no pude rechazar"

El actual jugador de Fluminense también contó detalles de su relación con James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, con quienes mantiene una amistad de varios años: "Somos amigos, buenos parceros (como dicen ellos).

Incluso contó una anécdota con el futbolistas que milita en Al Rayyan: "Él (James) me pidió la camiseta primero, se la pidió a un amigo mío para que se la dé", concluyó.

¿Contra quién vuelve a jugar Germán Ezequiel Cano, con Fluminense, en Copa Libertadores?

El argentino enfrentará al ganador de la serie entre Olimpia y Atlético Nacional, en la fase 3 del certamen continental, tras eliminar a Millonarios, al que de hecho le marcó un gol en El Campín, en el partido de ida.