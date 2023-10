Gustavo Alfaro: "Frente a Ecuador vi al Luis Díaz del Liverpool, mucho más suelto"

En el cierre del día futbolero de este martes, en el programa 'Así va la Eliminatoria', de Caracol Televisión, Javier Hernández Bonnet, Ricardo Orrego, Norberto Peluffo y el profe Gustavo Alfaron realizaron un juicioso y detallado análisis de lo sucedido en el empate entre las selecciones de Ecuador y Colombia, en compromiso jugado en la ciudad de Quito y que correspondió a la cuarta fecha.

En ese aspecto uno de los puntos sobre los que se puso foco fue el relacionado con la actuación de Luis Díaz, a quien le anularon un gol por fuera de lugar y que erró el cobro de un penalti contra los ecuatorianos.

Ahí fue cuando tomó la palabra el 'profe' Alfaro, quien entregó sus conceptos sobre el guajiro y su presente. "Contra Uruguay no vi esa soltura de Luis Díaz; hoy sí, me pareció ver más al jugador del Liverpool, que en los partidos anteriores. Me parece que esa sociedad que puede construir Colombia (James Rodríguez y Díaz) es válida y donde entre la primera, le van a entrar mil (a Díaz)".

El entrenador argentino siguió con sus palabras y complementó que "(en la Selección Colombia) quieren sacarle la presión que él mismo se colocó. Esto comenzó en el partido anterior contra Uruguay y se relaciona con el crecimiento de James Rodríguez. La respuesta de James lo coloca en el centro de la escena a James. Me parece que eso lo libera mucho más a 'Lucho'".

Jugadores titulares de la Selección Colombia para el partido contra Ecuador, en las Eliminatorias Sudamericanas AFP

Publicidad

Alfaro también comentó con relación al penalti fallado por el nacido en Barrancas, en el departamento de la Guajira. Así el argentino indicó que "el remate no fue esquineado. El derecho cruzando la pelota a media altura es más sencillo de controlar. El arquero de Ecuador tiene buena potencia de piernas".

Gustavo Alfaro fue entrenador de los ecuatorianos recientemente y por eso sabe cómo se debe pegarle al balón en la altura de Quito. "En la altura, los penaltis hay que cobrarlos fuertes y levantar la pelota, porque es muy difícil para el arquero a la hora de sacarlo. Si decides pegarle con el borde interno, hay más chances para el portero", finalizó.