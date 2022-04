¿Gustavo Alfaro o Ricardo Gareca llegarían a la Selección Colombia? Ramón Jesurún aclaró los rumores

Luego de no haber conseguido el objetivo de clasificar al Mundial de Qatar 2022, el pasado lunes 18 de abril, a través de un comunicado oficial, se confirmó que Reinaldo Rueda no continuaría como director técnico de la Selección Colombia . Desde ese momento, empezó el festival de nombres para reemplazarlo.

En las últimas horas, varios candidatos han 'desfilado', pero solo dos sonaron con fuerza. Por un lado, Gustavo Alfaro, quien es el actual entrenador de la selección ecuatoriana y se hizo con un cupo para la cita orbital; y por el otro, Ricardo Gareca, que dirige a Perú y disputará el repechaje para ir al certamen.

Frente a estas dos posibilidades, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, habló en el programa 'Mañanas Blu', de 'Blu Radio', y fue claro al decir que "todo es totalmente falso, una calumnia, no es cierto y no está en los planes nuestros, menos cuando se trata de una selección hermana".

"Lo descarto, todo es falso. Hasta el momento, no hay ningún contacto y no hay posibilidad de que miremos entrenadores que estén con alguna selección. Con el único director técnico que he hablado es con Reinaldo Rueda. Lo de Ricardo Gareca también surgió hace como un mes, pero lo niego, jamás se ha hablado con él", puntualizó.

Eso sí, en su intervención, afirmó que "buscamos una persona que conozca el fútbol colombiano y haya tenido experiencia en selecciones. Lo importante es que canalice todo, que nos devuelva el prestigio y recomponga lo que se hizo mal y tal vez no funcionó, de la manera como se esperaba."

¿A cuántos Mundiales ha clasificado la Selección Colombia?

A lo largo de su historia, la Selección Colombia clasificó a seis mundiales: Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018.

