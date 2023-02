Gustavo Cuéllar: "En la Selección Colombia tenemos que pensar en grande, en ganar una Copa América"

Gustavo Cuéllar es uno de los hombres del momento del fútbol de Colombia a nivel internacional. El mediocampista barranquillero fue una de las figuras del Al Hilal, que dio la sorpresa en la semifinal del Mundial de Clubes, al eliminar al Flamengo, el actual campeón de la Copa Libertadores, que ha gastado millonarias sumas de dinero en pro de reforzar su plantilla.

El colombiano se adueñó del mediocampo, en un gran partido que ayudó a los suyos para dejar en el camino al 'Fla'. Así las cosas, su equipo se prepara para lo que será la final de este certamen, donde esperan dar una sorpresa más y vencer al Real Madrid, en el partido válido por el título.

Más allá de eso, y aprovechando su buen momento, en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', hablaron con el exJunior de Barranquilla, sobre el tema Selección Colombia, que este año iniciará su camino en busca por un cupo al Mundial 2026, luego de haberse perdido la última edición.

Así las cosas también aprovechó para hablar de la ilusión que le genera seguir perteneciendo a este nuevo proceso de la 'tricolor'. "Néstor Lorenzo me tenía muy en cuenta, depende de mí, de mi rendimiento, de los partidos que me hagan seguimiento y ellos toman la decisión si me llevan o no", expresó de entrada.

Y agregó que "me pone feliz que me tenga en cuenta para comunicarme eso, independientemente soy un colombiano más, un hincha más, y hago parte del proceso, me sentiré orgulloso que la Selección Colombia vuelva al Mundial, pensar en grande, ganar una Copa América, porque el fútbol profesional colombiano tiene mucha calidad, no solo futbolística, sino humana".

El seleccionado colombiano jugó un partido de fogueo el pasado 28 de enero, que culminó en empate 0-0, frente a su similar de Estados Unidos y ahora los próximos encuentros confirmados de los dirigidos por Néstor Lorenzo serán el 24 y 28 de marzo, contra Corea y Japón, respectivamente. En esos preparatorios se espera que estén los jugadores figuras y de recorrido.

¿Cuándo fue la última vez que Gustavo Cuéllar jugó con la Selección Colombia?

El mediocampista barranquillero ha tenido varias apariciones con la camiseta 'tricolor', no obstante, el futbolista del registro del Al Hilal, no disputa un compromiso con el combinado patrio desde el 29 de Marzo del 2022, en lo que fue un partido válido por la jornada 18 de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. En aquel encuentro los nuestros vencieron por la mínima diferencia a Venezuela, con gol de James Rodríguez de penalti.

Cuéllar Gallego disputó los últimos 13 minutos del enfrentamiento, al ingresar por Jefferson Lerma al 77'. En el poco tiempo en cancha pudo dar cuenta de su buen pie con el 100% de sus pases precisos, asimismo como en defensa, con tres duelos ganados y tres entradas efectivas.