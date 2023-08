Gustavo Cuéllar: "Nunca pierdo la ilusión de estar en la Selección Colombia, para eso trabajo"

Con las Eliminatorias Sudamericanas casi aque a la vuelta de la esquina, Gustavo Cuéllar charló en exclusiva con ‘Gol Caracol’ y contó sus sensaciones de lo que será el inicio del camino mundialista para la Selección Colombia. El ‘Vikingo’ enfatizó en que, a pesar de que tiene la ilusión de volver a vestir los colores de la ‘tricolor’, si no se da la oportunidad, apoyará como un hincha más al equipo.

Presente en diferentes convocatorias tanto para juegos de fogueo como para competencias oficiales, Cuéllar se ha convertido en uno de los nombres frecuentes del entorno en el seleccionado nacional, misma razón por la que él mismo considera puede ser importante y aportar en este nuevo proyecto, liderado por Néstor Lorenzo.

“Yo puedo aportar experiencia. Además de jugar Eliminatorias, tuve la oportunidad de jugar dos Copas Américas, una dirigido por Carlos Queiroz y la otra por Reinaldo Rueda, así que básicamente es eso. Mi fútbol todo el mundo lo conoce, es agresivo cuando no se tiene la pelota y dinámico cuando la tengo en los pies", indicó inicialmente el mediocampista de Al-Shabab.

Y justamente, frente a su actualidad futbolística en Arabia Saudita, Gustavo considera que no influye en el ser apto o no para estar en la ‘tricolor’, y mucho menos ahora, que la liga está en evolución constante: “Realmente yo lo veo y lo viví cuando el profesor Reinaldo, él me llamaba estando en el fútbol árabe y la verdad es que cuando tuve la oportunidad de jugar en Colombia no desentoné, siempre me sentí muy bien, con buen nivel para demostrar que era jugador de Selección”.

“Eso me hace pensar que independientemente de no estar una liga muy vista en el mundo, sí está en constante crecimiento y más con las figuras que están llegando, sin embargo, mi llamado ya depende mucho del entrenador que esté y de su gusto, pero si tengo un buen rendimiento seguramente estaré en la orbita de Colombia, porque no dejo de ilusionarme de eso y no dejo de ser parte de los jugadores seleccionables”, complementó Gustavo Cuéllar en charla con ‘Gol Caracol’.

Ya ha tenido charlas con Néstor Lorenzo...

“Sí he hablado un poco con el profe. Él me dijo que iba a estar dentro de los jugadores seleccionables, pero obviamente eso no significa que me tenga que llamar o que lo vaya a hacer. Tengo la ilusión y siempre trabajo día a día para estar, me preparo para eso, espero algún día volver y si no es así, como se lo dije a él, voy a ser un hincha más, un colombiano más que siempre quiere ver al equipo donde se merece".

La no presencia en el Mundial de Qatar 2022...

“El no ir a la Copa del Mundo fue durísimo para todos, obviamente para nosotros que estábamos ahí adentro lo fue más, sabemos que la gente lo siente así, pero nosotros que lo vivimos en carne propia, el sufrimiento fue doble al no poder estar en el Mundial y más por los jugadores y cuerpo técnico que estaba, porque considero que a nivel internacional teníamos para competirle a cualquiera. Nos dolió muchísimo, pero el fútbol da revanchas y creo que ha iniciado un proceso de buena manera, hay mucho material para hacer un equipo competitivo y por qué no soñar con ganar títulos, la Selección tiene con qué y el cuerpo técnico le apuesta a eso”.

Luis Díaz...

"Él tuvo una lesión un poco compleja, lo tuvieron que operar, pero es un jugador muy desequilibrante que aporta mucho y es referente a nivel mundial en uno de los mejores equipos; es desequilibrante”.

James Rodríguez...

"Todos sabemos de la calidad que tiene, de lo que aportó independientemente de donde haya estado o lo que haya pasado, incluso, las lesiones que haya tenido, es un jugador muy importante para la Selección Colombia que seguramente estando a cualquier porcentaje de su rendimiento apotrará".