Hamilton Ricard: “La Selección Colombia no avanza, la veo mal, hay que volverse más colectivo”

Hamilton Ricard sí que sabe lo que es hablar de goles y con más de 200 anotaciones en su carrera y con algunos de ellos con la Selección Colombia , habló con GolCaracol.com de lo que vive nuestra ‘tricolor’.

“La veo mal, yo no puedo decir regular porque no se puede hablar de regularidad, yo creo que podíamos haber perdido con Brasil, pero a Paraguay había que ganarle y no se logró el objetivo. Creo que pueden decir muchos que los jugadores van a sus clubes y rinden, pero es que una cosa es jugar en su club, porque allá ellos están ganando domingo a domingo. pero cuando vienen a la Selección, tienen cinco partidos sin anotar un gol y no ganamos y eso afecta”, afirmó de entrada en charla con este portal.

Ricard, mundialista en 1998, disputó dos Copa América, dos Eliminatorias Sudamericanas, dejó respuestas claras sobre la actualidad de la Selección Colombia y lo que se viene en el 2022.

¿Qué puede decir de la escasez de gol?

"Los equipos están ahí y los jugadores cero gol, hablo de todos, no solo de los delanteros. Entonces eso genera ansiedad y el nerviosismo que se nota en la cancha. Cuando uno no gana o cuando un pierde y no logra el objetivo se llena de temores y eso le está pasando a la Selección, dentro de la selección hay una zozobra muy grande y no sé cómo vamos a salir de eso”.

¿Qué consejo daría usted para terminar esa mala racha sin anotar?

“Cuando uno está en esas situaciones uno tiene que volverse más colectivo y menos individual, porque cuando uno se vuelve colectivo uno tiene a fallar menos. Cuando uno está en una buena racha uno tiende a ser más individual porque de seguro que va a salir, pero cuando uno está en esta racha los rivales saben que Colombia hace cinco fechas no mete un gol, eso les da otra cosa. Por ejemplo, en el partido pasado que Duván le bajó a Valoyes, a eso me refiero yo, si tú no puedes hacer el gol, pero asistes a tú compañero para que haga un gol y convierte, a ti te descarga eso emocionalmente y te da mucha confianza y para la próxima vas a ir con más tranquilidad y seguridad".

¿Cree que Colombia no tiene una evolución en su juego, que se estancó?

"Si el profe logra sacar la cabeza vamos a pasar, si no, será un total fracaso. Nosotros estamos como ahí en la mitad, no avanzamos hacia arriba ni bajamos mucho, pero no bajamos porque los otros juegan a favor de nosotros, porque era para que estuviéramos por fuera, entonces nada vamos en un 50 y 50"

¿Cómo analiza las fechas que se vienen en el 2022?

"En líneas generales nueve puntos tenemos fijos, hay que jugar, pero si te lo habla la estadística del fútbol y la nómina, nosotros a Bolivia, a Perú y Venezuela tenemos que ganarle, eso en términos generales y sin ser agrandados, son tres selecciones que Colombia les puede ganar. Ya con Argentina es otro paseo. Yo cuento con esos nueve puntos, y con eso creo que nos da matemáticamente. Yo soy optimista y creo que se puede"

¿Usted como jugador qué hablaría en el grupo de jugadores?

"Los jugadores tienen que unirse, y cuando digo unirse es que cuando lleguen a la concentración o si no por llamada y hablar y decir: “Vamos a hacer muchachos, pasémonos mejor la pelota, miremos al que mejor esté ubicado, no importa quien haga el gol”.

¿Le gusta la forma de jugar de la Selección Colombia?

"El equipo está lleno de inseguridad, yo le dije un día al profe que “si usted tiene que jugar al contragolpe pues juegue a eso, pero juegue a algo. Si vamos a jugar al contragolpe entonces aguantemos y salimos en velocidad". Esperemos que el profe tenga sabiduría, se tranquilice y vamos para adelante que vamos a pelear hasta el final"