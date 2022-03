Harold Preciado, delantero de la Selección Colombia: "Para nosotros con Bolivia es una final"

Ya con la Selección Colombia concentrada en la ciudad de Barranquilla comenzó el operativo para enfrentar a sus similares de Bolivia (24 de marzo) y Venezuela (29 de marzo), en las dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial Catar 2022. Y en ese orden de ideas, hace pocos minutos, uno de los jugadores que atendió a la prensa fue Harold Preciado, de Santos de México.

"Dios quiera que pueda marcar mi primer gol con la Selección Colombia, eso es lo que anhelo, lo que he soñado desde hace mucho tiempo", indicó Preciado de entrada en el contacto con los periodistas.

Acá más declaraciones de Harold Preciado:

*El objetivo es ganar, nada más

“Estamos enfocados en poder lograr los tres puntos el jueves, sabemos que será un partido complicado, trabajaremos de la mejor manera, y así dar un pasito mas para seguir pensando en Catar”.

*Esperando su oportunidad

“Uno como jugador siempre quiere estar como titular, si se me da la oportunidad espero dar lo mejor de mí, pero si no se da así, daré el apoyo al 200 por ciento a mis compañeros. Dios quiera se me dé y pueda marcar mi primer gol con la Selección, es lo que anhelo y he soñado hace mucho tiempo”.

*Lo que se debe hacer diferente

“Marcar los goles, que con eso es que se ganan los partidos, no tuvimos esa suerte en los partidos pasados, pero esperamos contra Bolivia todas las opciones concretarlas y conseguir los tres puntos”.

*El lugar en la cancha en donde se siente mejor

“En las dos posiciones me siento cómodo, en este momento en Santos Laguna estoy jugando de ‘9’, en el Cali jugué de extremo, pero es una posición que la conozco, no me disgusta. Si el profe quiere ponerme en esa posición siempre lo haré con mucha disponibilidad”.

*La racha de goles de todos en clubes

“Sabemos que los delanteros, los goleadores somos de rachas, por ahí todos los jugadores que han sido convocados, están pasando por un buen momento, andan marcando goles, y esperemos que los goles que hemos marcado en los clubes los podamos marcar en la selección”.

*¿Cómo está la Selección Colombia?

“Mentalmente estamos fuertes, esto es fútbol, cada día tiene revancha, contra Bolivia tenemos un partido más en el que los delanteros podamos marcar, nos vamos a jugar una final y así seguir pensando en Catar. No sera fácil, tenemos mucha fe pero confiando en Dios sabemos que lo vamos a lograr”.

*James Rodríguez y Juan Fernando Quintero

“Todos sabemos que ‘Juanfer’ y James son excelentes jugadores, nuestros cracks, pero al que le toque siempre lo va a hacer lo mejor por la selección”.

¿Hora y dónde ver los próximos partidos de la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas?

La Selección colombiana se enfrentará a Bolivia el jueves 24 de marzo en Barranquilla y el 29 de marzo contra Venezuela como visitante en Ciudad Guayana. Los dos partidos serán a las 6 y 30 de la tarde, hora de nuestro país, y se podrán ver EN VIVO en Gol Caracol y www.golcaracol.com.