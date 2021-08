Harold Preciado y sus sensaciones en la Selección Colombia: "Esto es una familia"

Harold Preciado está feliz y así se mostró este miércoles en la rueda de prensa de la Selección Colombia, que realiza un morfociclo, de cara a los juegos de Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 en septiembre.

El delantero del Deportivo Cali no ocultó su felicidad tras recibir el llamado de Reinaldo Rueda y habló sobre cómo ha sido el trabajo en estos días en el que se encuentra concentrado con la 'tricolor'.

"Con el 'profe' se ha venido trabajando la definición, en mi club he hecho muy pocos goles, pero todo es trabajado y se va a ir mejorando y esperemos que los delanteros que vayan a estar en Eliminatoria esten efectivos", señaló Preciado en conferencia de prensa.

"El 'profe' Rueda mira al jugador, no importa donde este compitiendo, se me dio la oportunidad del Deportivo Cali para estar más cerca de la Selección y gracias a Dios después de muchos años el 'profe' me dio la oportunidad de vestir estos lindos colores", agregó el atacante del Deportivo Cali.

Entre tanto, el delantero 'azucarero' fue autocrítico y señaló que aún no se encuentra en plenitud física. "Tengo que mejorara mi forma física, la estoy trabajando mucho mas, sabemos que en Eliminatoria uno se encuentra defensas muy fuertes y por ese lado estoy mejorando más mi forma física. El profe es un gran entrenador que ha tenido buenos jugadores y en este tiempo hemos aprendido mucho", sentenció Preciado.

Publicidad

Finalmente, Harold Preciado se refirió a lo que han sido estos días de entrenamiento bajo las órdenes de Reinaldo Rueda y dejó en claro lo que para él es formar parte de este grupo de jugadores.

"Me sorprendieron los trabajos del 'profe' y la unión de los compañeros, esto es una familia, hay jugadores de experiencia y después de muchos años de estar en China venir a la Selección es un orgullo para mi, no esperaba el llamado, hay que disfrutar el momento y darle gracias a Dios por esta oportunidad", señaló el delantero.