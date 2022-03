"Hasta lo último tengo esperanza en que la Selección Colombia vaya al Mundial de Catar 2022"

Se acercan los partidos de la Selección Colombia de mayores, en las dos últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022 frente a Bolivia y Venezuela y siempre es bueno recopilar opiniones de jugadores que están en el fútbol internacional.

Ese es el caso de Hugo Rodallega, quien juega con buen suceso en el Bahía, de Brasil, y que tuvo pasos por el seleccionado colombiano en categorías menores e incluso en la absoluta.

Este lunes, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hablaron con el atacante nacido en El Carmelo, Valle del Cauca, quien dejó algunas impresiones del equipo que dirige Reinaldo Rueda.

¿Cree que la Selección Colombia irá al Mundial de Catar 2022?

"La esperanza la tengo como colombiano. Hay que creer hasta lo último y confío en que puede pasar".

¿Está bloqueado o lo han llamado de la Selección Colombia?

"Que yo sepa, no, ni idea. Eso no lo sé. No he tenido contacto con ningún miembro del cuerpo técnico. Que sepa mi señora no me ha bloqueado (risas) y con los únicos que he hablado es con ustedes".

¿Qué posición ocupa la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas?

Colombia es séptima con 17 puntos. Chile es sexta con 19 unidades. Perú es quinta con 21 puntos y Uruguay es cuarta con 22 enteros. Ese es el panorama actual y a falta de dos fechas.

Hay que indicar que Brasil y Argentina clasificaron anticipadamente. Y Ecuador, con 25 puntos, se encuentra con un pie en Catar 2022.