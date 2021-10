"Hay que ayudar a Duván Zapata a tranquilizarlo y que retome la confianza; el grupo debe arroparlo"

Continúan las repercusiones del gol errado por Duván Zapata, en el 0-0 de Uruguay contra la Selección Colombia. En esta ocasión, quien se pronunció fue Luis Alfonso Sosa, quien ha acompañado el proceso mental y psicológico del profesor Luis Fernando Montoya.

Y es que mucho se ha hablado de la ansiedad o la presión que puede estar sintiendo el delantero del Atalanta, ya que no se le están dando las cosas con la camiseta de la 'tricolor'. Por eso, en entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', reveló tres tips a tener en cuenta.

"Lo primero que haría es decirle que no es un trauma. Hay que identificar el problema, pero que entienda que no es grave. Quizá el hecho de que los comentarios le llegan directamente hace que se se convenza de que tiene una dificultad para hacer goles. Esto no es una enfermedad", afirmó.

Asimismo, expresó que, teniendo en cuenta que "ha habido casos similares", lo único que resta por hacer es "ayudarlo a que se tranquilice" y para ello "recopilaría todos los goles importantes que ha hecho en su vida para motivarlo. Eso le refuerza la parte positiva", sentenció.

Por último, "tras ayudarle a retomar la confianza, paralelo lo hablo con el grupo para que lo arropen y pueda recuperarse". Ahora, Duván Zapata tendrá dos nuevas oportunidades de inflar las redes. Será frente a Brasil y Ecuador, el 10 y 14 de octubre, respectivamente.