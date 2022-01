Hernán 'Bolillo' Gómez: "Colombia tiene una Selección grande, no veo por qué no irían al Mundial"

Este domingo, a las 5:30 p.m., la Selección Colombia de mayores tendrá un partido de fogueo frente a su similar de Honduras. Y en la antesala de dicho compromiso, Hernán Darío Gómez, DT de los hondureños, atendió a la prensa y entregó sus conceptos.

"El fútbol colombiano es bueno, tienen una selección grande, con jerarquía. No veo por qué no irían al Mundial de Catar 2022", comentó inicialmente el entrenador antioqueño, que conoce como pocos el balompié de nuestro país.

Pese a algunos inconvenientes en la ofensiva y en la definición del seleccionado que orienta Reinaldo Rueda, el siempre expresivo 'Bolillo' tuvo palabras de elogio para referirse al equipo nacional, que marcha en la cuarta posición de la tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial Catar 2022.

Así aseguró que "a mí me gusta Colombia, tiene jugadores de recorrido, experiencia y mucha capacidad. Infortunadamente, no han podido anotar en los últimos partidos, pero eso no dura para siempre. Tengo ganas de que Colombia clasifique, la quiero mucho, estoy convencido que a estos jugadores les cambiará el momento".

El profesor Rueda llevó a Estados Unidos para el compromiso con la 'H' a futbolistas de clubes locales, algunos del exterior y a Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja como referentes.

Ante esto, Gómez resaltó que "Colombia viene con un equipo de experiencia y con jugadores que han sumado partidos a nivel internacional. A nosotros nos sirve mucho para adquirir conocimiento de lo nuestro".

Vale recordar que el partido entre las selecciones de Colombia y Honduras se podrá ver EN VIVO este domingo en la señal principal de Gol Caracol y en www.golcaracol.com.