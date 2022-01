Homer Martínez: “Uno siempre se entrena creyendo que algún día se presentará la oportunidad”

"Aprender los conceptos que el ‘Profe’ quiere aplicar de cara a los próximos juegos, atacar el espacio, mucha intensidad y asegurar el primer pase que es importante", dijo el oriundo de Malambo.

El defensor de 24 años, espera su oportunidad y agradeció lo que hizo el exentrenador de Junior para su crecimiento.

"Uno siempre se entrena creyendo que algún día se presentará la oportunidad de estar en la Selección. Arturo Reyes me brindó la confianza que hace mucho venía buscando, me ayudó en algunos movimientos que al principio me costaron", remarcó.

El mensaje hacia Yerry Mina y los jugadores que lo pueden suplir trabajan para eso en el futuro.

"Desearle lo mejor a Yerry Mina, que se mejore lo más pronto posible. Los que estamos acá, ahora en el amistoso, queremos aportar lo mejor de sí, ya el ‘Profe’ decidirá si necesitará a alguno y al que le toque, que le vaya muy bien y disfrute".

Finalmente, hizo un balance de cómo se ha sentido trabajando bajo las órdenes de Reinaldo Rueda.

"El ‘Profe’ muy tranquilo, a nivel grupal, que ataquemos los espacios que el compañero deja y fundamental el tema del pase empezando desde ahí, creo que fluye mejor el equipo", puntualizó.