"Honduras tiene un fútbol rico, con grandes jugadores; será buen medidor para la Selección Colombia"

Empezó el año definitivo para la Selección Colombia. Restan tan solo cuatro jornadas para hacerse con un cupo al Mundial de Catar y las primeras dos pruebas, en las Eliminatorias Sudamericanas, serán contra Perú, en condición de local, y frente a Argentina, como visitante, el 28 de enero y 1 de febrero, respectivamente.

Por eso, llegar con lo mejor que se tenga, a nivel nacional e internacional, será fundamental. Para ello, el director técnico Reinaldo Rueda tendrá un partido preparatorio previo, el cual será contra Honduras, en el Lockhart Stadium, de Estados Unidos, el próximo domingo 16 de enero, a las 5:30 de la tarde, hora de nuestro país.

Para este compromiso, convocó en su mayoría a futbolistas que militan en la liga local. De hecho, algunos recibieron dicho llamado por primera vez. Eso sí, todos gracias a su buen nivel, ganándose su lugar. Ahora, esperan demostrar, adentro de la cancha, que el estratega no se equivoco y pelearán por un puesto para los duelos oficiales.

Sin embargo, ¿Honduras sí es un buen rival para la Selección Colombia, pensando en lo que se avecina? En la actualidad, 'la H', dirigida por Hernán Darío Gómez, es última en la tabla de posiciones de la Concacaf, con tan solo tres puntos, producto de cinco derrotas, tres empates y ni una sola victoria, estando virtualmente eliminada de ir a Catar.

Pero no todo parece negativo, al menos no basado en lo que Jhon Jairo López, estratega del club Honduras Progeso y único director técnico colombiano en la actual liga de dicho país, le contó a Gol Caracol, respondiendo preguntas con relación al nivel del fútbol hondureño, con lo que se puede encontrar la 'tricolor' y resaltando uno que otro jugador.

Cabe resaltar que López Taborda, también conocido como 'JJ', dirigió en la Liga colombiana a conjuntos como América de Cali, Real Cartagena, Popayán y Depor Aguablanca. Asimismo, conoce muy bien a Reinaldo Rueda, con quien tiene una gran amistad y lo ve como su maestro. De hecho, hizo parte de su cuerpo técnico, como asistente en Cortuluá, en 1996.

¿Qué análisis hace del partido?

"Será muy disputado porque ambas selecciones se están preparando. Seguramente, el profesor Reinaldo Rueda quiere ver a algunos jugadores del ámbito nacional y lo mismo Hernán Darío Gómez. Una vez hecho esto, se llenarán de argumentos para hacer una buena y completa convocatoria para el cierre de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022."

¿Cuál es el diferencial entre ambas ligas nacionales?

"La de Honduras es una liga de buen nivel, física, donde predomina el juego por las bandas, los centros, el juego aéreo y la potencia de los delanteros; es un fútbol rico en jugadores de buena envergadura. Honduras ocupa un tercer lugar en la Concacaf, detrás de México y Estados Unidos. Hay hombres de experiencia, que aportan, crecen y salen al exterior."

¿Por qué, en Honduras, gustan tanto del técnico colombiano?

"Han pasado varios como el profesor Reinaldo Rueda, Alexis Mendoza, Jorge Luis Pinto, Luis Fernando Suárez, en la Liga también estuvieron Carlos 'Piscis' Restrepo, ahora yo, y otros. Hemos dejado buena imagen; el técnico colombiano es apetecido por su forma de trabajar, los resultados que tiene y hoy estamos poniendo un granito de arena en este país."

Y en el jugador colombiano, ¿Qué ven?

"Tienen mucha capacidad, como el caso de Yustin Arboleda, quien fue goleador en Honduras. De igual manera, desde este cuerpo técnico hemos traído a Andrés Salazar, estamos cerrando a Yessy Mena, y más. El jugador colombiano es rico en la parte técnica y sabe adaptarse rápido. Al fin y al cabo también la idea es ayudarnos entre nosotros."

Hablando de ese apoyo, ¿En su cuerpo técnico hay colombianos?

"Juan Camilo Buitrago, bogotano, preparador físico y videoanalista; Jontahan Meza, que se formó en las divisiones menores del fútbol vallecaucano; también tuve al profesor Hernando Medrano, con quien compartimos en América de Cali, Popayán y Real Cartagena. La idea es darle un espacio a nuestros colegas, que vengan, nos ayuden y dejen la bandera en alto."

De los convocados en Honduras, ¿Quién lo sorprendió?

"Kervin Arriaga es un jugador de buena proyección, se desempaña como volante; algunos han estado en selecciones Sub-23 como Denil Maldonado, haciendo el proceso y ahora en la Absoluta; son varios quienes han pasado por nuestras manos y que, poco a poco, van creciendo y, seguramente, veremos en el equipo de mayores, dando de qué hablar."

¿Cuál ha sido el aporte de Jhon Jairo López para la Selección de Honduras?

"Tengo mucho contacto con el profesor Hernán Darío Gómez, ya que les dijeron que yo era el representante colombiano en Honduras y la idea es guiarlos, ayudarlos, resolverles dudas y demás. Siempre me he puesto a la orden de ellos y atento a la necesidad que tengan, como colombiano y colega. La idea es abrir un espacio y dejar un huella importante."

¿Le han propuesto ser parte del cuerpo técnico de la 'H'?

"Si en algún momento me necesitan, ahí estoy. Ahora, más que pertenecer al cuerpo técnico, porque eso tendría que venir de ellos, es estar dispuesto. Si se da, será porque me lo gané con trabajo, solo pretendo que tengan un concepto amplio porque recién llegaron y no han tenido mucho tiempo para ver varias cosas. Mi objetivo hoy es Honduras Progreso."

Desde el fútbol colombiano, ¿Lo han buscado?

"Varios entrenadores me han llamado para preguntarme por jugadores que quisieran llevar a sus clubes o que les interesa, por ejemplo Jaime de La Pava, Néstor Otero, 'Piscis' Restrepo, Carlos Eduardo Velasco. De hecho, hasta los directivos me han contacado. Y siempre estoy con disposición de responder, ayudar, guiar, pero jamás esperando algo a cambio."

Usted tiene una relación muy cercana con el profesor Reinaldo Rueda...

"En 2009, compartí con él y con Carlos Eduardo Velasco, cuando estaban al frente de la Selección de Honduras. Con ambos tengo tengo una buena relación y una cercanía familiar. En su momento, el técnico Rueda fue mi maestro, profesor en la universidad, fuimos compañeros de trabajo en Cortuluá, como segundo asistente. Tengo una afinidad con ellos."

Entonces, ¿Qué decir de Reinaldo Rueda?

"Es mi ejemplo a seguir y maestro. Lo que ha hecho, pocos lo han conseguido; por ejemplo clasificar a un par de Mundiales con selecciones diferentes, ganar torneos internacionales con divisiones menores, estar en la Selección de Ecuador, Chile, Honduras y Colombia, ser campeón de Copa Libertadores; es de uno de los entrenadores más ganadores a nivel nacional e internacional."

Respecto a las críticas que ha recibido el técnico Rueda, ¿Cuál es su opinión?

"Cada uno tiene sus gustos, pero tomó a una selección eliminada y, en la actualidad, la tiene clasificada. Si se le pregunta a 50 millones de habitantes si prefieren que Colombia juegue bonito, pero no vaya al Mundial o juegue mal y clasifique, van a responder que jugar feo e ir a Catar 2022. El profesor ha hecho una renovación y no es fácil. Si se ganan los partidos como local, se irá al Mundial. Al frente de una Selección no está cualquiera."

¿Qué análisis hace de la Selección de Honduras?

"Desde el 2009 que vengo a Honduras y sigo a la Selección, vi tres partidos de Eliminatorias Concacaf para Sudáfrica 2010, jugaban bien y clasificaron. Es un fútbol bondadoso, potente, que se juega bien y que si bien en cuanto a la infraestructura no está a la altura de Colombia, no quita nada y no es casualidad que el jugador de Honduras sea tan apetecido. Será un buen medidor para la Selección Colombia."

¿Se anima a dar un resultado?

"Siempre seré colombiano y eso no me la quita nadie; si debo decir un resultado, me inclino hacia Colombia. Ahora, espero que el fútbol gane, los espectadores se diviertan y los técnicos saquen buenas conclusiones para lo que se viene, armando buenos equipos, conociendo a nuevos jugadores y que les permita, posteriormente, tener una buena Selección."