"Hoy no hay un Falcao, no hay un Juan Cuadrado; ¿James Rodríguez alcanzará para otro Mundial?"

La Selección Colombia quedó por puertas del Mundial Qatar 2022, pese a haber ganado este martes 0-1 sobre Venezuela en Puerto Ordaz. Los 23 puntos no alcanzaron para llegar al menos al repechaje y Perú, con 24 unidades, quedó en la quinta posición que permite esa nueva posibilidad de clasificarse a la Copa del Mundo.

Las razones del fracaso y la eliminación de la Selección Colombia del Mundial de Qatar 2022

En la emisión de 'Así va la Eliminatoria', en Caracol Televisión; Javier Hernández Bonnet habló de la crisis que desencadenará el fracaso del seleccionado colombiano.

"Acá en el tema de la Selección Colombia hay más preguntas que respuestas. ¿Hubo conflictos internos?. ¿Hubo presiones externas, de patrocinadores dicen? ¿Hubo algo más que mala suerte?. ¿Qué va a pasar con Reinaldo Rueda?. ¿Se irá Reinaldo a Nacional?. El fútbol colombiano necesita una reingeniería", dijo inicialmente nuestro director general, mientras compartía conceptos con Ricardo Orrego y el profesor Norberto Peluffo.

Hernández Bonnet siguió y agregó que "hoy no hay, no tenemos un Falcao; no hay un '8' como Cuadrado (Juan Guillermo). ¿Alcanza James Rodríguez para otro Mundial?...No lo creo. ¿Estará Juan Fernando Quintero para otro Mundial?...lo dudo. Por las distracciones alrededor de ellos, han sacrificado su mejor momento futbolístico".

Luis Díaz y las grandes figuras que estarán ausentes en el Mundial Qatar 2022

"Fue triste la eliminación, fue un estruendoso fracaso. Pero no es solamente la selección de mayores, son también las juveniles. Hay que ponerle seriedad a esto. Hay que ser autocríticos, para hacer esa limpieza hay que saber lo ocurrido", finalizó.

Los resultados de la Selección Colombia al Mundial Qatar 2022

Fecha 1: 9 octubre del 2020



Colombia 3 - Venezuela 0

Goles Colombia: Duván Zapata, Luis Muriel (x2)

Fecha 2: 13 octubre del 2020

Chile 2 - Colombia 2

Goles Chile: Arturo Vidal, Alexis Sánchez

Goles Colombia: J. Lerma, Falcao

Fecha 3: 13 noviembre del 2020

Colombia 0 - Uruguay 3

Goles Uruguay: Edinson Cavani, Luis Suarez, Darwin Nuñez

Fecha 4: 17 noviembre del 2020

Ecuador 6 - Colombia 1

Goles Ecuador: R. Arboleda, Ángel Mena, X. Arreaga, G. Plata, P. Estupiñán

Goles Colombia: James Rodríguez

Fecha 5: 3 junio del 2021

Perú 0 - Colombia 3

Goles Colombia: Yerry Mina, Mateus Uribe, Luis Díaz

Fecha 6: 8 junio del 2021

Colombia 2 - Argentina 2

Goles Colombia: Luis Muriel, Miguel Borja

Goles Argentina: C. Romero, Leandro Paredes

Fecha 7: 2 septiembre del 2021

Bolivia 1 - Colombia 1

Goles Colombia: Roger Martínez

Goles Bolivia: F. Saucedo

Fecha 8: 5 septiembre del 2021

Paraguay 1 - Colombia 1

Goles Colombia: Juan Cuadrado

Goles Paraguay: A. Sanabria

Fecha 9: 9 septiembre del 2021

Colombia 3 - Chile 1

Goles Colombia: Miguel Borja (x2), Luis Díaz

Goles Chile: J. Meneses

Fecha 10: 7 octubre del 2021

Uruguay 0 - Colombia 0

Fecha 11: 10 octubre del 2021

Colombia 0 - Brasil 0

Fecha 12: 14 de octubre del 2021

Colombia 0 - Ecuador 0

Fecha 13: 11 de noviembre del 2021

Brasil 1 - Colombia 0

Goles Brasil: Lucas Paquetá

Fecha 14: 16 de noviembre del 2021

Colombia 0 - Paraguay 0

Fecha 15: 28 de enero del 2022

Colombia 0 - Perú 1

Goles Perú: Edison Flores

Fecha 16: 1 de febrero del 2022

Argentina 1 - Colombia 0

Goles: Lautaro Martínez

Fecha 17: 24 de marzo del 2022

Colombia 3 - Bolivia 0

Goles Colombia: Luis Díaz, Miguel Borja, Mateus Uribe