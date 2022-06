Iván Arboleda: "Me motiva ser tan grande como David Ospina, es un referente en mi posición"

La Selección Colombia afrontará un encuentro de preparación contra Arabia Saudita, este domingo. La sede será el estadio Nueva Condomina de Murcia, España.

Los dirigidos por Héctor Cárdenas, técnico interino del combinado nacional, jugarán contra los árabes, que se encuentran en el grupo B del Mundial de Qatar 2022, con Argentina, México y Polonia.

Para esta ocasión, el entrenador convocó una nómina joven, con muchos jugadores menores de 27 años. Uno de ellos es el arquero de Newell's de Argentina, Iván Arboleda, que habló con Gol Caracol sobre su nueva oportunidad en el equipo nacional y su relación con David Ospina, titular habitual en esa posición.

¿Cómo recibe este nuevo llamado a la Selección Colombia?

"Muy contento, esperando aprovechar la oportunidad. Cuando dejé España, lo hice porque quería tener acción. Vine a Newell's y me ha tocado tener esa actividad que busqué en este tiempo. Estoy contento con volver a estar en la Selección, es importante, es lo que uno jugador siempre anhela".

¿Lo toma como una revancha, para que esta vez sí pueda consolidarse en el equipo?

"No, no creo que sea una revancha. Estar en la Selección es de trabajo y esfuerzo. La lista es larga y siempre hay jugadores que tienen distintos momentos, hablando de rendimiento. Lo veo como un crecimiento de mi parte, estoy más maduro, con más partidos encima, lo que me ha hecho mejor persona y me ha dado la confianza de ir con otra mentalidad a la

Selección".

¿Por qué cree que la Selección Colombia se quedó fuera del Mundial?

"Son partidos diferentes. En Sudamérica están las eliminatorias más difíciles para ir al Mundial. Hoy en día todos han crecido, Ecuador, Venezuela, sacando a Argentina y Brasil, que están a otro nivel. Esto fue muy parejo, la última fecha estaba todo muy igualado".

¿Con qué ojos ve a esta nueva generación que lo tiene a usted en el arco, a Rafael Santos Borré, Luis Díaz, Luis Sinisterra y a los jóvenes que llamó Héctor Cárdenas?

"No lo veo como un recambio, tenemos a David Ospina en la portería y hablar de ello sería muy fuerte, pero sí creo que sirve para irse acercando de a poquito. He tenido la oportunidad de estar con David y con Camilo Vargas y es muy lindo hacer parte de la Selección Colombia. No hice parte del proceso que pasó con el profesor Reinaldo Rueda, pero se respeta. Cuando estuve en Banfield me encontraba muy bien, venía de ser subcampeón, de tener un buen desempeño con el club y tenía la esperanza de ir a Copa América, pero no se dio. Cuando vez la lista y no estás, siempre duele, pero uno tiene que apoyar desde afuera y esperar que le toque. Siempre he hecho eso, apoyar esté o no esté, soy un hincha más".

¿Cómo es su relación con David Ospina y Camilo Vargas?

"Tengo muy buena relación, compartí con ellos, de hecho, debuté al lado de Camilo Vargas. Hay un vínculo muy grande, aunque por ahí no somos de hablar constantemente, pero siempre he dicho que la amistad no es de hablar todos los días. Somos colegas en el arco, a David le tengo un respeto y una admiración muy grande, cuando me fui a Europa, el primero que me llamó fue él, me dio muy buenos consejos".

¿Para usted qué significa David Ospina?

"Tengo la dicha de estar en una liga muy competitiva como lo es la argentina, donde hay muy buenos arqueros, pero para mí David Ospina es un referente en mi posición, es muy importante. Ha demostrado que por algo es quien es en la Selección, también estando en clubes importantes como Arsenal y Napoli. Me da mucha motivación de querer ser así de grande".