Iván René Valenciano criticó el trabajo de Reinaldo Rueda contra Uruguay: "Es un técnico temeroso"

La Selección Colombia dirigida por Reinaldo Rueda recibió fuertes criticas por parte del exjugador de la 'tricolor' Iván René Valenciano, luego de conseguir un empate frente a Uruguay, en Montevideo.

Lo que para muchos fue un punto importante, para otros fueron dos puntos que se perdieron en condición de visitante. Este es el caso de 'El Bombardero', el cual se refirió a Rueda de la siguiente manera.

"Reinaldo Rueda es un técnico temeroso. Colombia no tiene generación de fútbol. No me gustó que no hubieran puesto desde el principio a Juan Fernando Quintero, porque es un jugador para llevar la pelota; yo lo pondría contra Brasil y Ecuador", mencionó el barranquillero de 49 años en ESPN.

Lo cierto del caso, es que el seleccionado colombiano pudo seguir sumando puntos en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022. Ahora, prepara su duelo frente Brasil, en Barranquilla, compromiso que se disputará este domingo, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.