Iván René Valenciano sigue inconforme con el estilo de juego que tiene la Selección Colombia

Iván René Valenciano sigue estando critico con la Selección Colombia , dirigida por el estratega Reinaldo Rueda. Ahora, luego del empate contra Brasil, aseguró que si la 'canarinha' tuviese la necesidad de ganar, hubiese jugado de otra manera.

"Si Brasil hubiera venido en otro contexto, con la necesidad de conseguir el resultado, se lo hubiera llevado con creces y con todos los méritos, pero no tenían la necesidad. Con todo y eso en el primer tiempo nos dio una lección completa", argumentó el exjugador en ESPN.

Así mismo, confirmó que los puntos obtenidos en los dos últimos compromisos son importantes, pero que quisiera ver a un equipo 'tricolor' más fuerte.

"Ninguno discute el punto contra Uruguay o contra Brasil, estamos hablando del juego en sí. Colombia puede jugar cara a cara con cualquiera y lo demostró en la Copa América, con Brasil y Argentina", expresó.

Refiriéndose al estilo de juego, el atacante quiere un equipo más ofensivo, que no tenga miedo de salir a presionar al rival, asegurando que la 'tricolor' pude ser superior a selecciones como Chile.

"Queremos ver una Selección que juegue como contra Chile, que le pase por encima, que creamos sociedades, hicimos todo lo que nos gusta en el fútbol", comentó 'El Bombardero'.

Publicidad

Anteriormente Valenciano también había sido critico con los planteamientos de Reinaldo Rueda, llamándolo "temeroso", por los jugadores que iniciaron el compromiso en Montevideo. ahora, aseguró que el estratega colombiano tiene errores en los planteamientos de los partidos.

"No es que no se pueda hacer el planteamiento, pero hay un error totalmente del entrenador. Que no conozca o no sepa, que no pueda utilizar a Juanfer Quintero porque no marca, a Falcao García porque no tiene el ritmo que necesita y a Roger Martínez porque no hace la banda. La culpa es del entrenador que pone a los jugadores que pone", sentenció.