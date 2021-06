Jackson Martínez: “Cuadrado tiene nivel y un rendimiento muy por encima; hace un excelente trabajo”

Jackson Martínez, exjugador de la Selección Colombia y de importante paso por el fútbol europeo, dialogó con este portal y entregó sus opiniones sobre la actuación de la ‘tricolor’ en las fechas 7 y 8 de la Eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022.

El popular 'Chachachá' entregó un balance positivo luego de la reciente victoria 0-3 del combinado nacional frente a Perú y la igualdad 2-2 contra Argentina. Además, habló de su presente y cómo avanza la lesión de tobillo que lo obligó a retirarse del fútbol, el pasado mes de noviembre.

Lesión y actualidad

“En estos momentos me encuentro programando lo que va a hacer la siguiente fase de mi rehabilitación y el proceso que sigue para sentirme mucho mejor de lo que me he venido sintiendo, he evolucionando muy bien y estoy con mucho entusiasmo de que las cosas salgan bien para tener una mejor calidad de vida, en cuanto a la lesión que tuve”, expresó Jackson en la apertura de la charla.

De igual manera, reveló la forma en que pasa el día a día tras su retiro de las canchas. “De resto, estoy aprovechando al máximo el tiempo con mi familia y acompañando a mis hijos en todo este tiempo que antes no tuve por la ocupación del trabajo”, agregó el otrora jugador del seleccionado colombiano.

Publicidad

Habló del empate de Colombia con Argentina

En el contacto con www.golcaracol.com, Jackson Martínez se refirió a la actualidad del equipo que dirige Reinaldo Rueda.

¿Cómo vio al equipo nacional frente a los argentinos, el martes anterior?

“Colombia hizo un buen partido. El primer tiempo, cuando te marcan tan rápido eso siempre crea un poco de incertidumbre en el hincha, pero creo que ahí es donde los equipos como grupo se fortalecen y en el segundo tiempo Colombia cambió totalmente”.

¿Le pareció bueno el manejo del profesor Rueda y cambios como el Miguel Borja?

“Borja es un goleador nato, ha venido haciendo un excelente trabajo en Junior y se va consolidando; creo que nuestros delanteros entre más se consoliden en sus clubes van a llegar a la Selección y hacer mejores presentaciones”.

¿Cómo analiza el presente de los delanteros de la Selección Colombia?

Publicidad

“Cada uno tiene su tiempo, ahora mismo es el de Duván, Muriel, Borja… Hablo de los que están marcando la diferencia, pero creo que tenemos buenos delanteros y buenos asistidores para esos delanteros, creo que en ese aspecto Colombia está bien”.

¿Espectacular lo de Juan Guillermo Cuadrado?

“Sí, sí. Cuadrado siempre tiene nivel y un rendimiento muy por encima, es un jugador que puede jugar en diferentes posiciones, es compañero, es cercano con el colega y ha tenido esa oportunidad de liderar, no solo por lo que ha logrado en el fútbol sino por la historia que ya tiene en la Selección. Ha venido haciendo un excelente trabajo”.

Rinde en todo lado el panita...

“Así es. Podemos ver a un Juan Guillermo Cuadrado acostumbrado a jugar de lateral y disfrutar más de ese despliegue que cuando lo hacía de extremo”.

¿Qué opina de Reinaldo Rueda?

“El profe ha demostrado con diferentes selecciones su buen trabajo a través de los años, creo que ahora que vuelve a la Selección y como colombianos debemos creer en la gente que es de casa. Deseo que continúe haciendo un gran trabajo y que Colombia esté más cerca de ese objetivo para el próximo Mundial.

Por: Santiago Ávila