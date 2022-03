Jackson Martínez habló de todo: Selección Colombia, delanteros, Reinaldo Rueda, José Pékerman y más

Si hay alguien que puede hablar, con conocimiento de causa, de la difícil situación que atraviesa la Selección Colombia es Jackson Martínez, delantero que defendió esos colores en tres Eliminatorias, fue al Mundial de Brasil 2014, estuvo presente en las Copas América 2011 y 2015 y anotó 10 goles.

Y es que, en la actualidad, la 'tricolor' se ubica en la séptima posición, con 17 unidades, producto de tres victorias, ocho empates y cinco derrotas. Además, una diferencia de gol de -3 y acumulando un total de seis partidos oficiales, sin inflar las redes, lo que complicó la ida al Mundial de Catar 2022.

Frente a este duro panorama y otros temas más, como José Néstor Pékerman, por quien fue dirigido; el actual entrenador, Reinaldo Rueda; los posibles líderes que tiene el equipo nacional; el atacante habló en entrevista con el programa 'Equipo F', de 'ESPN'.

¿Por qué no se ha podido anotar?

"Pueden ser muchos factores. Uno es que las opciones generadas a los delanteros no son las mismas de antes; también se puede decir de la falta de eficacia. Realmente, no sé qué pasa, tenemos atacantes que son goleadores, pero hay una sequía en la Selección Colombia."

¿Qué pasa que no se dan los resultados?

"Desde afuera siempre se ven las cosas diferentes y la realidad es que la gente está muy molesta, pero la invitación es que apoyen, ya que lo que pasó, no se puede cambiar. Quedan solo dos partidos y deberán centrarse en ser agresivos porque hay que darlo todo."

José Néstor Pékerman, ¿Cómo planteaba los partidos?

"El profesor Pékerman tenía un equipo detrás que lo apoyaba, pero, más allá de eso, eran los jugadores que había. No los voy a comparar, pero eran charlas técnicas normales, que buscaba que uno se enfocara en lo que se quería, de la mano de una selección madura."

¿Cómo ha visto el rendimiento de la Selección Colombia?

"Con los jugadores que tenemos, la Selección puede ser más atrevida, desde la parte técnica. En el último partido frente a Argentina, fue duro de ver, con la necesidad de puntos y la calidad que hay, todos atrás, cuando debimos haber mostrado, presionado y buscado."

¿Cuál es la falla principal?

"Los delanteros no son los únicos responsables, es una falla de un funcionamiento. Ellos están deseosos de marcar, pero con el paso de los partidos, se vuelve más complicado porque uno hace más recorridos hacia atrás que para adelante, con el fin de anotar."

¿A quién elegir para la delantera?

"Siempre debe haber oportunidades para quienes estén bien. El gran problema de un estratega, y no lo digo por Reinaldo Rueda, es decirle que confía en alguien, cuando no es así. Se debe hacer sentir importante a todos, para mostrar que no hay un dueño del puesto."

¿Hasta qué punto insistir con un mismo atacante?

"Ningún delantero va a decir que no lo pongan más porque es solo cuestión de confianza. Lo que transmite el entrenador al futbolista es porque lo conoce. No se están dando las cosas, pero en algún momento funcionó; no se puede decir que las cosas han sido malas siempre."

¿Quiénes deben estar en el ataque?

"Luis Sinisterra está haciendo méritos para venir y jugar; si le preguntas a Juan Guillermo Cuadrado en qué posición está más cómodo, dirá que como lateral, viniendo de atrás, lleva muchísimos partidos jugando allí. Luis Díaz es el más titular por lo que está jugando."

¿Cómo será esta última doble jornada de Eliminatorias?

"Hay que arriesgar, sacar lo mejor que se tenga, sumar los seis puntos y esperar, no hay nada más. Estoy seguro de que los muchachos querrán salir a darlo todo para cerrar de la mejor manera la participación en las Eliminatorias, entonces se deberá apoyar y esperar."

¿Faltan líderes en la Selección Colombia, como los había antes?

"No faltan líderes. Los de ahora hay que verlos desde la perspectiva de ahora y no los que estuvieron, son David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez y Radamel Falcao García. En mi concepto, ellos son los líderes y quienes pueden ayudar a guiar a los demás."