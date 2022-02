James Rodríguez: “Con los de la Selección Colombia nunca he tenido problemas, es imposible”

James Rodríguez habló claro y concreto y aclaró los rumores que había sobre su relación con algunos de los experimentados de la Selección Colombia. El ‘10’ negó tener problemas con alguno.

“Qué le voy a pedir disculpas a Falcao, si no pasó nada, no pasó absolutamente nada, nunca pasará nada grave con él”, afirmó de entrada el futbolista cucuteño.

Además, Rodríguez Rubio mencionó que “con Cuadrado, con los de la Selección no he tenido un problema nunca, la prensa habla cosas increíbles, también en su momento con ‘Lucho’ Muriel, con él tengo una relación fantástica, es imposible, no crean en todo lo que dice nuestra prensa, mucho ‘chismerío’ que nada que ver. Hay que hablar de fútbol, afuera no acepto lo que dicen, y como yo no hablo con la prensa en Colombia, me tiran mucho por eso, ya estoy acostumbrado, aguanto las balas, pero siempre positivo”.

Para finalizar, James contó que con el técnico Reinaldo Rueda tampoco hay problema y aseveró que el estratega “es muy bien, super buena gente, con el cuerpo técnico, también, no tengo problema con nadie”.