James Rodríguez, crack en todo lado: cumplió sueño a niño, que lo esperó afuera del hotel

La llegada de la Selección Colombia a Medellín, tras la igualdad 2-2 con Uruguay, ha generado gran repercusión en los diferentes fanáticos paisas, que se han acercado masivamente a la concentración en el hotel, para conocer y compartir con sus ídolos. Tal es el caso de Juan Esteban Hincapié, quien no solo consiguió una firma de James Rodríguez, sino que también una foto y hasta abrazo.

Acompañado de su madre, el niño estuvo minuto a minuto muy cerca del lugar donde actualmente los dirigidos por Néstor Lorenzo están concentrados, esperando la oportunidad para conocerlos y cumplir su sueño, así como lo relató la periodista Colleen Jaimes para Noticias Caracol.

“Guárdalo en tu mente y guárdalo en tu corazón, que lo que uno quiere y se propone los sueños se hacen realidad”, fueron las palabras de Mary Luz Posada, madre de Juan Esteban, para los micrófonos de Caracol, enfatizando en la paciencia y fe de que pronto el niño no solo conocerá a los jugadores de la Selección Colombia, sino que también compartirá con ellos.

Y como las madres siempre tiene la razón, al final fue así. El joven pudo cumplir su sueño, de poder coincidir con sus ídolos, empezando con James Rodríguez, quien no solo se dejó ver con una firma, sino también con foto y hasta abrazo.

“Yo les dije a los jugadores que si me firmaban el balón y la camisa y cuando ya me los habían firmado, me fui, pero uno de los guardias me dijo que viniera para la foto. Justamente fue él quien nos tomó la foto. Yo abracé a James y él me abrazó a mí, y en la firma del balón decía, para Juan Esteban”, relató con gran emotividad y emoción el niño, fanático del combinado ‘tricolor’, luego de conocer y compartir junto a esos grandes referentes que sigue partido a partido en la pantalla cuadrada.

Sin embargo, pasada la ‘página’ con Juan Esteban, los dirigidos por Néstor Lorenzo ya centran energías y mente en lo que será el duelo del martes 17 de octubre contra Ecuador, por la cuarta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo a la Copa del Mundo 2026, que contará con México, Canadá y Estados Unidos como triple sede.

Se estima que en las próximas horas la Selección Colombia arribe a Quito para afrontar este importante compromiso, que tendrá la transmisión exclusiva de Gol Caracol y www.golcaracol.com , la marca y canal oficial del combinado de nuestro país.