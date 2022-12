“James Rodríguez en la Selección Colombia hace mucha falta, él siempre está”

Yorleys Mena, delantero colombiano de César Vallejo de Perú, en donde es el máximo goleador del equipo y del campeonato, atendió en una breve entrevista a GolCaracol.com y se refirió a su presente, Selección Colombia y James Rodríguez.

El exjugador de Independiente Medellín atraviesa por un gran momento futbolístico y así lo demuestran sus siete dianas en ocho compromisos disputados, siendo el máximo artillero de la Liga de Perú.

Por otro lado, Mena opinó sobre James Rodríguez, su ilusión de ser convocado a la Selección Colombia y del partido del partido del próximo jueves entre el conjunto nacional y su similar de Perú, por la fecha 7 de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 . El juego se podrá ver a través de la pantalla del Gol Caracol y en GolCaracol.com.

Su presente con César Vallejo

“Estoy muy contento porque estoy haciendo las cosas bien y estoy haciendo goles, que es lo que más me gusta. Mis compañeros están contentos con el trabajo que vengo haciendo desde el año pasado y este 2021. El equipo me ha apoyado mucho y el cuerpo técnico está feliz porque vengo aportando lo que más me gusta”.

Fútbol peruano

“El fútbol peruano cada día ha aprendido mucho más, es más rápido. Yo me he acoplado mucho al balompié de acá y me ha ido muy bien”.

Durante el 2020, año en que Mena arribó a César Vallejo, el antioqueño logró registrar 27 compromisos disputados por liga, en los que convirtió 19 tantos

Selección Colombia vs. Perú

“Va a ser un partido fuerte, no es rival fácil y se sabe que va a ser un juego complicado tanto para Colombia como para Perú, va a ser un lindo compromiso en donde los dos saldrán a proponer y a buscar el partido”.

James Rodríguez

“James en la Selección hace mucha falta porque él siempre ha estado, pero esa fue la decisión que tomó el cuerpo técnico, entonces hay que esperar y confiar en los muchachos que están, que también son muy buenos”.

Selección Colombia

“Para mí sería un orgullo muy grande estar en la Selección Colombia y todo jugador colombiano quisiera estar. Para mi sería algo maravilloso vestirme con la camiseta. Hasta el momento no he tenido contacto con nadie de la Selección”.