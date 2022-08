James Rodríguez, entre un mensaje a Néstor Lorenzo y la derrota más dolorosa con Selección Colombia

Atrás quedó la era de Reinaldo Rueda y el Mundial de Qatar 2022; ahora, es momento de enfocarse en la etapa que empieza con Néstor Lorenzo y en el gran objetivo de clasificar a la cita orbital de 2026, y así lo entiende James Rodríguez, quien dio una extensa entrevista con 'El Chiringuito TV', donde habló de diversos temas, como su futuro, el presente en Al-Rayyan y mucho más.

Sin embargo, una de las respuestas que más llamó la atención tuvo que ver con la Selección Colombia. Allí, no solo le envió un mensaje al nuevo entrenador, sino que, además, recordó uno de los momentos más dolorosos que ha tenido que vivir con la camiseta del combinado patrio, haciendo referencia a aquella derrota 0-1 frente a Perú, en el estadio Metropolitano, de Barranquilla.

Primero, entre una sonrisa, afirmó que "creo que Néstor Lorenzo sí me quiere", para luego dar paso a unas palabras muy tristes: "Para nosotros y toda Colombia es algo duro no estar en la Copa del Mundo y más que cuando salgo a las calles, hay cosas por todo lado, así que ver las banderas de otras selecciones y no la nuestra, es duro; me pregunto cómo no va a estar la de Colombia".

James Rodríguez con la selección Colombia Getty Images

"No fui como como a siete partidos de las Eliminatorias Sudamericanas y, de pronto, si hubiera estado, hubiera podido haber hecho algo o aportar, pero también sé que, al final, cuando estuve, las cosas no salieron bien ni para mí, ni para el equipo en general; el partido más duro fue contra Perú, donde se hizo un buen juego, sometiendo al rival, pero así es el fútbol", añadió el '10'.

Por último, volvió a hacer énfasis en un concepto que siempre ha expresado y es que "siempre hay más presión en la Selección Colomba que en un club, ya que, ahí, uno juega por un país entero, mientras que en el equipo es solo por la institución y sus aficionados. Jugar en una Selección no es fácil. Hay jugadores de clubes y otros que son de Selección", sentenció James Rodríguez.