James Rodríguez: "José Néstor Pékerman es como un padre para mí, me marcó mucho"

Este miércoles, James Rodríguez concedió una larga entrevista con el medio español 'El Chiringuito TV', donde habló de varios temas de su vida, como su futuro deportivo, su vida en Qatar, su paso por el Real Madrid, entre otros. También tuvo tiempo para referirse sobre los entrenadores con los que ha estado.

Al mediocampista colombiano le preguntaron cuál había sido el técnico que más lo había marcado como profesional y la lista tuvo varios adiestradores.

"Tuve a José Néstor Pékerman, que es un padre para mí, ha sido único y me marcó; cuando comencé tuve a Julio César Falcioni; en Real Madrid con Carlo Ancelotti, que es espectacular; y en Bayern Múnich, con Jupp Heynckes, que fue un gran técnico", fueron sus palabras.

Llamó la atención que no nombrara a Zinedine Zidane, de quien se ha hablado mucho cuando se vincula con James Rodríguez, por la relación que tuvieron en el Real Madrid, donde el cucuteño no tuvo muchos minutos bajo el mando del francés.

James Rodríguez en charla con Zinedine Zidane. Foto: Getty Images.

"La llegada de Zidane no lo cambia todo, solo que no jugué las dos finales de Champions League, pero de resto siempre sumé minutos. Todo va en gustos y el entrenador tiene los suyos; no era solo él, hubiera podido venir otro técnico y tampoco hubiera sido del gusto de él, pero se hicieron cosas", dijo sobre 'Zizou'.

Además, el cucuteño resaltó la buena experiencia que tuvo con otros entrenadores: "Hay gente que piensa que no era así, que no me llevaba bien con ninguno y si miramos, la lista larga es con los que me fue bien. Yo me quedo con lo positivo, lo bueno, quienes me aportaron".

