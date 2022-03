James Rodríguez: "No sé que venga para los próximos procesos, no sé si esté o no"

Aunque había ilusión de clasificar al Mundial de Qatar 2022, al final no se dio. La Selección Colombia le ganó 0-1 a Venezuela, pero, en el estadio Nacional de Lima, no ocurrió lo esperado, ya que Perú se impuso 2-0 sobre Paraguay y se hizo con el cupo al repechaje.

Uno de los hombres que habló, tras la eliminación, fue James Rodríguez. Luego del pitazo final, en el estadio Cachamay, el volante habló y afirmó que "no me importaba ganarle a la 'vinotinto', solo quería quería clasificar al Mundial", que hubiera sido su tercero consecutivo.

Pero no fue lo único que dijo. "Lo más lindo que me ha pasado en mi carrera como futbolista, fue el asistir a dos mundiales representando la camiseta que más amo, la amarilla de mi selección. Hoy tengo un dolor profundo. Considero que nuestro país tiene talento y jugadores para siempre hacer parte del Mundial", afirmó en redes sociales.

Y es que, en el día después, el '10' volvió a entregar otras palabras, pero, esta vez, desde su cuenta oficial de Instagram, en la que 'abrió su corazón', habló de diversos temas y hasta se animó a dar una posible solución para que esto no se vuelva a presentar con el combinado patrio.

"Me siento triste y no sólo por mi, también por mis compañeros que merecen brillar y sé que tienen cómo. No sé que venga para los próximos procesos, no sé si esté o no. Lo que si sé, es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar", añadió.

"Deseo que Colombia vaya a todos los mundiales, que vengan los títulos en las distintas competencias y categorías. Debemos planificar, unir fuerzas y trabajar mucho desde lo administrativo y lo deportivo para volver a mostrar al mundo la potencia y talento de nuestra tierra", sentenció.

