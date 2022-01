James Rodríguez: “Nunca me he rendido, confío en mis compañeros y lucharemos hasta el final”

James Rodríguez hizo un llamado a no bajar los brazos, pensando en la clasificación al Mundial de Catar 2022, luego de la dura derrota por 0-1 a manos de Perú, en las Eliminatorias Sudamericanas.

Por eso, este sábado, horas después de la caída de la ‘tricolor’ en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el ‘10’ dejó un mensaje en sus redes sociales.

“Nunca me he rendido, nunca me rendiré. Confío en mis compañeros y lucharemos hasta el final. Siempre entregando el alma”, escribió James.

Estas palabras llegaron luego de que varios aficionados chiflaran a la Selección Colombia, tras el pitazo final. Frente a ello, el volante de Al-Rayyan respondió antes de retirarse de la cancha, haciendo un gesto a la tribuna para que pararan de hacer eso.

Ahora, Rodríguez Rubio y todos sus compañeros deberán ir a Argentina a buscar un buen resultado contra la 'albiceleste', el próximo martes, por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas, con el fin de mantener la ilusión de lograr un cupo al Mundial de Catar 2022.

