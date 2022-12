James Rodríguez: “Si estamos bien de la cabeza podemos competir contra cualquiera”

El jugador colombiano, en entrevista con un medio argentino, confesó las mejores cosas de su carrera y aseguró que la Selección debe ir partido a partido en este Mundial de Rusia 2018.

James Rodríguez se confesó. Habló de su paso por Banfield, de Argentina, lo importante que fue para su carrera el paso que tuvo en Porto, el Mundial de Brasil 2014, el Real Madrid y Bayern Múnich, la Selección Colombia, José Pékerman y este certamen orbital que se disputa en Rusia.

Publicidad

"Nunca me voy a olvidar de ese día (la primera vez que fue convocado a la Selección Colombia. Fue el 30 de octubre de 2011. Atendí y del otro lado de la línea estaba Leonel Álvarez. No solo me dijo que iba a estar en La Paz, sino que iba a jugar. Increíble", relató James al diario argentino ‘Página|12’.

Arma tu Selección Colombia titular para los partidos del Mundial Rusia 2018

De hecho, el rotativo recordó su paso por Banfield. Lo mucho que le costó adaptarse el fútbol moderno, pero que con las exigencias del entrenador Julio César Falcioni y la ayuda de su madre, Pilar Rubio, quien, cuando lo visitaba en Buenos Aires; su rendimiento mejoraba, el ‘10’ de la Selección pudo pasar de promesa a realidad.

“Irme a Porto fue un gran acierto porque es un club que saca jugadores muy buenos. Estuve tres años, gané títulos y jugué siempre Champions. Entendí lo que el fútbol europeo me exigía para estar acorde al primer nivel”, aseveró James.

Publicidad

Sin embargo, lo mejor de su carrera lo vivió hace cuatro años en el Mundial de Brasil. “Fue algo único. Yo quería hacer una buena Copa del Mundo para después poder pegar el salto a un grande de Europa. Pero fue mucho más de lo imaginado. Llegamos por primera vez en nuestra historia a cuartos de final. Lo que viví es la mejor experiencia de mi vida”.

Tras esto, James cumplió su sueño: se vistió con la camiseta del Real Madrid: “Desde niño quería ir a allá. No pensé en tener la continuidad que logré el primer año, pero la verdad es que Carlo (Ancelotti) me ayudó mucho al darme la confianza que necesita un jugador para sentirse importante en un grupo”.

Publicidad

Por eso, el entrenador italiano fue clave para su paso al Bayern Múnich, club en el que encontró la continuidad que no tuvo con la llegada de Zinedine Zidane a la institución española.

Vea acá: La advertencia de Harry Kane a Colombia: "Puedo anotar en cada partido del Mundial"

Aunque, el entrenador que marcó su carrera fue nada más y nada menos que José Pékerman, quien llevó a la Selección Colombia a su quinto y sexto Mundial, de manera consecutiva.

“Él para mí ha sido como un padre. Me ha ayudado tanto en el fútbol como en mi vida. Es un entrenador que sabe mucho y estoy agradecido a él porque ayudó al fútbol colombiano a cambiar el chip. Todos sabemos el talento natural que tiene el jugador colombiano, pero José nos metió en la cabeza que teníamos que ganar. Por eso logramos lo que logramos”, aseguró.

Publicidad

Finalmente, y sin saber que es muy probable que se pierda el crucial duelo frente a Inglaterra este martes, ya que la entrevista se realizó en el mes de mayo, pero fue publicada hasta este sábado; James explicó las sensaciones de la Selección para este Mundial de Rusia.

“Para esta Copa del Mundo hay expectativas más altas que las que había antes de 2014. Ahora esperan, lógicamente, mucho más de nosotros. Si estamos bien de la cabeza podemos competir contra cualquiera. Colombia tiene que ir partido a partido. Tenemos un grupo joven. No hay tanta experiencia como en Brasil, pero los que están juegan en equipos grandes de Europa y son protagonistas en sus clubes”, sostuvo.

Publicidad