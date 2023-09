“James Rodríguez siempre se transforma cuando tiene la camiseta de la Selección Colombia”

Se acerca el debut de la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026. Por eso, desde ya se palpita lo que será el enfrentamiento contra Venezuela, este jueves, y para analizar lo que será este arranque de los clasificatorios, Gustavo Alfaro, técnico invitado de Gol Caracol, habló del tema.

En ‘un café con Javier’, con nuestro director general Javier Hernández Bonnet, el estratega argentino se refirió a la ‘vinotinto’, rival de la ‘tricolor’ en la primera fecha. Además, destacó la importancia de James Rodríguez para el combinado patrio, ya que siempre se “transforma” cuando está con la camiseta de nuestro país.

“James es un jugador que siempre que se puso la camiseta de la Selección Colombia se transforma, siempre daba un plus, más allá del Mundial de Brasil, tuvo momentos en Real Madrid, Bayern Múnich, pero luego no tuvo esa regularidad, pero obviamente el jugador está pleno en edad, condiciones, y está en ganarle la voluntad al jugador para regenerar eso”, dijo de entrada Gustavo Alfaro

Eso sí, el técnico invitado de Gol Caracol explicó que ahora Rodríguez Rubio deberá cumplir un papel más, por su bagaje y experiencia, e intentar pensar primero en lo colectivo, que en lo individual.

“Aunque debe saber que tiene la misma responsabilidad o quizás más que todos los demás, porque figura no es aquel que brilla por sí solo, es el que tiene la capacidad de mejorar lo que tiene alrededor, y James siempre mejoraba a lo que tenía alrededor. Hoy tiene que preocuparse por mejorar a la Selección, ahí debe entender”, aseveró.

James Rodríguez, tras su gol con la Selección Colombia contra Guatemala AFP

Acá más declaraciones de Gustavo Alfaro en ‘un café con Javier’, con Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol:

*Juan Fernando Quintero, otra pieza clave en Selección Colombia

“No tuvo mucha continuidad ‘Juanfer’ acá (Junior), pero llegó a Racing, a Argentina, en un lugar que lo quieren, que lo respetan y de pronto con sus pincelazos puso las capacidad que tiene. A veces hay que moverle la estructura a esos chicos, para que pongan su corazón y el talento al servicio del equipo”.

*La ausencia de un ídolo como Falcao García

“Es difícil porque ahí está la decisión del entrenador de sopesar que hay jugadores que no tengan continuidad, porque no todos tienen continuidad. Me ha tocado poner jugadores que no jugaban en sus clubes que venían a la selección nacional, se ponían la camiseta y se transformaban, pero el sentimiento, lo que representa es importante tenerlo más allá de que no pueda jugar, o a lo mejor tenerlo y no poder utilizarlo le puede causar un daño al jugador, entonces hay que cuidar la salud del plantel”.

*El análisis del rival, de Venezuela

“Siempre Venezuela está detrás de la ilusión de participar en una primera copa del mundo, hasta hora no ha podido, y ahora el cambio de competencia hace que esa posibilidad la vean latente, y más en el arranque de un campeonato. Los puntos que se pierden al principio, se lamentan al final, y es tratar de no llegar detrás de la necesidad, el que juega por necesidad, pierde por obligación, entonces hay que conquistar esos puntos”.

*La forma en la que la Selección Colombia debe jugar este partido con Venezuela

“Venezuela vendrá a hacer su negocio, que tiene desde la tenencia de la pelota, orden, sistema de juego, tratando de jugar con la necesidad de Colombia, que tendrá espacios, la necesidad de ganar el primer partido. Por eso es un partido que hay que pensarlo como un partido de tenis, pelota por pelota, es largo, de principio a fin, trabajarlo, madurarlo, para en los momentos decisivos: golpear y ganarlo. Por eso el equilibrio emocional para enfrentar la eliminatoria es clave”.