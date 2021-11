"James Rodríguez tiene eso que se necesita para defender un país y representar dignamente su nación"

En la antesala del compromiso entre la Selección Colombia y Brasil, juego válido por la decimotercera jornada de las Clasificatorias Sudamericanas, Gol Caracol habló con el experimentado defensor Yulián Anchico, sobre lo que será el duelo de este jueves; el regreso y la importancia de James Rodríguez; y Reinaldo Rueda, quien fue el primer técnico que llamó al zaguero a una convocatoria de la 'tricolor'.

El jugador cucuteño, de 37 años, ha dejado huella en el fútbol profesional colombiano, vistiendo las camisetas de Deportes Tolima, con quien conquistó una liga, Independiente Santa Fe, en donde se consagró campeón de varios títulos locales y entre los que se destaca también la Copa Sudamericana del 2015. Actualmente pertenece a las filas de Jaguares de Córdoba.

Además, en sus épocas 'doradas', Anchico Patiño fue siempre hombre de Selección Colombia y estuvo bajo las órdenes de varios de nuestros técnicos más experimentados, como Rueda, Jorge Luis Pinto, Eduardo Lara y Hernán Darío 'Bolillo' Gómez.

El presente de los jugadores de la Selección Colombia

"Desde hace varios meses el nivel de nuestros jugadores ha estado en lo más alto, tenemos muy buenos jugadores en la élite del fútbol mundial. Hay que tener en cuenta que vamos a enfrentar a una selección que no solo es muy poderosa en su historia. Todos los resultados saltan a simple vista, todos sus récords, la cantidad de jugadores importantes en las mejores ligas, pero a parte de eso es un equipo de un trabajo y un proceso largo".

¿Cómo cree que se desarrollará el partido contra Brasil?

"Van a jugar de local, este es un compromiso muy importante, pero estoy plenamente convencido que por el nivel de todos los jugadores que tenemos hoy en la Selección y con el planteamiento del 'Profe' Rueda, solamente resta que en los 90 minutos los muchachos se puedan blindar con todo lo que tienen".

¿Cómo 'frenar' el planteamiento ofensivo de la 'canarinha'?

"Enfrentamos a Brasil, un equipo potente en la parte ofensiva y realmente efectivo, con gran juego, pegada... Pero no podemos hablar solo de la parte defensiva de Colombia y para poder hacer frente a Brasil, debe ser un trabajo grupal. Los defensas deben estar plenamente concentrados y trabajando en el objetivo de mantener el arco en cero, sin ir a descuidar lo que tenemos, la idea de juego, nuestro fútbol y la capacidad en cada uno de los jugadores".

¿Qué análisis hace del trabajo de Reinaldo Rueda?

"El 'Profe' es una persona que primero se preocupa por la parte humana y no por el jugador de fútbol, principalmente; sabiendo que todos tenemos la capacidad o lo que él tiene en su momento, confía en cada uno de sus seleccionados y lo sé por experiencia propia, siempre trata de que haya mística y pasión que uno como futbolista debería en todo momento sentir y de ahí básicamente parte todo lo demás".

La falta goleadora de la 'tricolor' es uno de los temas pendientes de Rueda

"No es un secreto que estas son las Eliminatorias más difíciles del mundo, el tema de gol es algo evidente, uno quisiera ganar y hacer muchos, pero hay que tener en cuenta que el rival también se juega posibilidades importantes, a veces los partidos se dan muy cerrados. A mí no me preocupa eso, en estos momentos Colombia está en zona de clasificación y Rueda tomó el equipo cuando las cosas no estaban claras; por ahora se esta haciendo la tarea. El tema del gol no importaría mucho en este caso, importa más el cómo este uno, que se vayan dando los otros partidos y hacer lo que haya que hacer".

El retorno de James Rodríguez, tras un año sin ser convocado

"James Rodríguez es un jugador importante, que cuando está o no está genera mucha opinión, pero en la parte futbolística sabemos de su condición y capacidad, es un jugador que merece estar por lo que es y lo que ha hecho, es un talento y un jugador que ha demostrado todo; además, de tener eso que se necesita para defender un país y poder representar dignamente su nación, es un gran jugador, independiente de cómo le vaya, a mi me deja tranquilo y me basta con que sé que se va a entregar igual que los demás".