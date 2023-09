James Rodríguez y la actitud en la que debe venir a la Selección Colombia

Durante el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radios, de este viernes, uno de los temas que se tocó tuvo que ver con la convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Venezuela y Chile, en las dos primeras fechas de la Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Y apareció el nombre de James Rodríguez, uno de los convocados y con un pasado brillante, en la actualidad sumando minutos con Sao Paulo, en Brasil.

Así, entre los periodistas del especio radial se armó un debate. Fabio Poveda, aseguró que le 'asustaba' que algunas posturas de James pudieran perjudicar el camerino del seleccionado colombiano, por algunas actitudes que pudiera tener.

Ante ese tema, el profesor Norberto Peluffo, actualmente es comentarista del Gol Caracol, afirmó que nunca es tarde para cambiar y que él considera que si James Rodríguez está en la convocatoria es porque Néstor Lorenzo tuvo alguna conversación previa.

"Yo creo que si él viene (James) a la Selección, ya habló con Lorenzo. A mi me parece que, Lorenzo tiene la experiencia, y más en Colombia después de 7 años al lado de Pekerman. Es decir, los conoce a todos, me parece que es una persona que en su escogencia, y debe ser así, antes de llegar los jugadores más o menos tienen idea de que es lo que va a pasar. Y en este caso es importante que él haya hablado con James, de decirle la posibilidad que hay de traerlo y que es lo que él piensa de la traída de James y el partido contra Venezuela."

Publicidad

A raíz de esas declaraciones, Peluffo puso el ejemplo de jugadores veteranos que con la edad ya han cambiado varias actitudes que tenían en el pasado y ahora son ejemplo para las nuevas generaciones de futbolistas.

"Es lo mismo que pasa con Dayro. Es el primero que llega, es el muchacho de 0% de grasa, es el ejemplo. Desafortunadamente a veces en la vida uno tiene que esperar a que le pasen cosas para poder dar un cambio, ¿no? Es bueno poder entender y dar ese cambio. Ahora, a muchos nos toca esperar a darnos el golpe propio, yo creo que James ya tuvo que haber entendido muchas cosas de las que han pasado y estas oportunidades que le sigue abriendo Lorenzo en la Selección Colombia. Yo creo que él las entiende totalmente y sabe cual es su función real en estos momentos en la Selección. Yo no creo que él venga y haga ‘pucheros’ porque no lo pongan."

De igual manera, el santandereano fue enfático en que nunca es tarde para hacer un cambio en la vida y que James Rodríguez, a sus 32 años, está a tiempo de hacer ese cambio porque el tiempo se agota: "Hay un momento donde toca hacer el cambio. Nunca es tarde, no puede uno pensar, “no es que James se ha demorado”, no, nunca es tarde para tomar una decisión o para comprender algo. Yo creo que James con todo lo que le ha pasado, casi no consigue club, estuvo a punto de no conseguir equipo, consigue equipo en un fútbol tan importante como es el brasileño, en un equipo tan valioso como Sao Paulo, todo eso que le ha pasado a él, le ha hecho cambiar muchas cosas de su vida y de como él veía las cosas."

Publicidad

"Yo creo que, de las cosas más importantes de Néstor Lorenzo, independientemente de su conocimiento futbolístico, de toda su experiencia y recorrido, es el conocimiento que tiene del fútbol colombiano, en especial de esos jugadores que él tuvo. Tiene una ventaja más hoy en día, que conocía a los nuevos que están viniendo, pero todo el saber, cómo piensan, cómo obran, cómo expresan y él en esa parte no tiene ningún problema en ese manejo. Y si James Rodríguez, va a tener algún momento donde se quiera salir, hacer sus ‘pucheros’, Néstor Lorenzo lo limpia del todo."