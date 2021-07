James Rodríguez y la Selección Colombia: “No tengo que demostrarle nada a nadie”

James Rodríguez , fiel a su estilo, se refirió ‘sin pelos en la lengua’ sobre la Selección Colombia, con la que no estuvo en la Copa América.

“No tengo que demostrarle nada a nadie, gracias a Dios lo que hecho ha sido bien, solamente tengo que entrar al campo a divertirme y hacer las cosas bien”; afirmó de entrada en una entrevista con los medios oficiales del Everton.

Además, Rodríguez Rubio mencionó que “vamos a esperar con el tema de Selección Colombia, se están pensando varias cosas a nivel personal, así que esperemos qué va a pasar en el futuro”.

El talentoso futbolista, quien se encuentra en Estados Unidos, para jugar la Florida Cup, agregó que no sabe si tendrá que apoyar desde adentro o afuera de la ‘tricolor’ dirigida por Reinaldo Rueda.

Publicidad

“Siempre pienso que hay que estar bien para que la Selección pueda estar bien y si me toca estar desde afuera darle mucho ánimo y fuerza y para que puedan ir a una Copa Mundial que eso es lo que todo el país quiere. Si me toca estar afuera o adentro, que no lo sé, hay que hacer las cosas bien”, finalizó.